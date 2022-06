Condors football: une équipe toujours compétitive, selon l'entraineur-chef

Les recrues de l'équipe de football des Condors ont eu leur premier camp d'entrainement sur le terrain synthétique du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges la fin de semaine passée.

Les étudiants-athlètes étaient 75 pour cette rencontre printanière qui s'est conclue par un match intra équipe où plusieurs jeux intéressants ont été réalisés de la part des deux équipes formées sur place.

Les joueurs ont montré leur savoir-faire aux vétérans et aux entraîneurs, ce qui a donné une saine compétition à l'interne.

« À l'offensive, on pense qu'on va être potentiellement meilleur que la saison dernière, parce qu'on a gagné en expérience. Aussi, il y a plus de profondeur dans tous les postes. À la défensive on est plus jeune, mais on est talentueux alors ça va être à développer. On pense qu'au final on devrait avoir une équipe excessivement compétitive », a confié Marc Loranger, entraineur-chef de l'équipe, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Malgré une météo capricieuse, ils ont été chanceux de ne pas avoir de problème pour l'entrainement sur le terrain.

Les joueurs seront de retour en équipe le 6 août pour le prochain camp d'entrainement. En attendant, ils s'entrainent en préparation physique.

Des recruteurs des universités de Laval, Montréal, Sherbrooke, Ottawa, Concordia, McGill, Bishop's étaient également présents pour commencer à repérer des joueurs.

Le calendrier

Le calendrier de la saison 2022 a déjà été publié. Ainsi, voici les dates à retenir :

- samedi 27 aout à 19 h 30 : les Condors joueront à La Pocatière,

- samedi 10 septembre à 19 h 30 : les Condors joueront à Chicoutimi,

- samedi 17 septembre à 19 h 30 : les Condors joueront à Jonquière,

- samedi 24 septembre à 19 h 30 : les Condors recevront Rimouski,

- samedi 1er octobre à 13 h : les Condors recevront La Pocatière,

- samedi 15 octobre à 19 h 30 : les Condors recevront Chicoutimi,

- samedi 22 octobre à 19 h 30 : les Condors recevront Jonquière,

- samedi 29 octobre à 13 h : les Condors joueront à Rimouski.

Aussi :

- du 4 au 6 novembre se joueront les quarts de finale,

- du 11 au 13 novembre auront lieu les demi-finales,

- du 18 au 20 novembre, ce sera le Bol d'or à Thetford Mines.