Gala Méritas de la LHJAAAQ: plusieurs prix aux Condors

Quatre membres des Condors de l'équipe de hockey du Cégep Beauce-Appalaches ont reçu des prix d'importance lors du 33e Gala Méritas de la LHJAAAQ, qui s'est tenu hier soir à Laval.

Ainsi, le centre Samy Paré a été élu Joueur de l’année pour avoir démontré le plus grand talent individuel au sein de la ligue en saison régulière. Il a été nommé sur la première équipe d'étoile.

Son coéquipier, William Gagné, a été reconnu comme Meilleur gardien et obtenu le Trophée Patrick-Lalime. Il a présenté une fiche de 18 victoires et six défaites, avec une moyenne d’efficacité de 0.904 et une moyenne de buts accordés de 3.30. durant la saison 2021-2022. Il a aussi été nommé sur la première équipe d'étoile, en plus de recevoir une bourse d'études de 500 $.

Le capitaine Mikisiw Awashish a mis la main sur le Trophée Jean-Guy Daigneault pour le joueur qui a démontré le plus de leadership dans son équipe tout au long de la saison.

Quant à Pier-Alexandre Poulin, il a été élu Meilleur directeur général de la saison 2021-2022 et Entraîneur-chef de l'année pour 2020-2021, ce dernier prix ne lui ayant pas été remis officiellement l'année passée en raison de la pandémie. Il est également sur la première équipe d'étoile.

De plus, le centre Charles-Édouard Drouin a été nommé sur la deuxième équipe d'étoiles.

Finalement, l'équipe beauceronne s'est vu aussi remettre le trophée des Champions de la division Est de la ligue, de même qu'une distinction comme deuxième équipe la moins pénalisée du circuit en saison régulière.

La soirée a été plutôt faste pour le Collège Français de Longueuil, qui a obtenu la majorité des distinctions attribuées durant le gala, dont l'équipe a remporté la Coupe Napa en finale de la ligue devant les Condors.