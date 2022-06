Le Tour de Beauce est annulé pour une troisième fois

Après avoir déplacé le Tour de Beauce en septembre, l’organisation a dû prendre la difficile décision d’annuler l’évènement pour une troisième année de suite.

Les organisateurs expliquent que c’est raison des conséquences directe de la pandémie, de la pénurie de véhicules disponibles et de la hausse importante de plusieurs dépenses. En plus des coûts très élevés, plusieurs équipes n’avaient pas encore confirmé si elles seraient en mesure d’y participer ou non.

Ce grand évènement, qui regroupe des coureurs de plus de 20 pays chaque année, demande beaucoup d’efforts et l’organisation ne croit pas être en mesure d’offrir les standards habituels.

La course sera de retour sur le calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI) du 14 au 18 juin 2023.

L’organisation du Tour de Beauce a toujours à son agenda les Championnats québécois cyclistes sur route élites, juniors et paracyclistes fin août, La Voie Gravelée et les Championnats québécois sur Gravelle début septembre, de même que le Gran Fondo Lac-Mégantic le 25 septembre.