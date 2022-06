Nickolas Morin sera le prochain entraineur-chef de l’Assurancia

Le conseil d'administration de L’Assurancia a nommé Nickolas Morin à titre d'entraineur-chef pour la saison 2022-23.

Notons que l’ancien capitaine y travaille déjà alors qu’il est en préparation pour le camp d’entrainement qui se déroulera en août.

Nickolas a joué ses quatre années junior AA avec le Cléri Sport et l’Assurancia tout en récoltant 125 points en 95 matchs de saisons régulières. Il s’agit d’un beau défi pour l’ancien capitaine qui, de plus, occupe un emploi chez Assurancia groupe Tardif depuis maintenant deux ans.



Nickolas sera accompagné d’un autre ancien joueur du junior AA Saint-Georges. En effet, Maddy Quirion a accepté le poste d’entraineur-adjoint et occupera une place importante dans la gestion de la défensive. L’ancien défenseur a disputé 43 matchs dans le circuit Loubier.