L'école primaire de Saint-Robert-Bellarmin a organisé une course

Des élèves de l’école primaire de Saint-Robert-Bellarmin ont participé à une course organisée par l’enseignant Tony Bolduc.

Ces petits coureurs pouvaient faire le 2 ou le 5 km. Durant sept semaines, ils ont eu des entraînements afin de se préparer à cette journée.

Les organisateurs ont tout fait pour que les participants vivent une expérience complète avec le chandail du club de course, des dossards personnalisés, un réchauffement, de la musique d’ambiance, de l’animation et une arche de départ et d’arrivée.

Des adultes ont couru avec des costumes pour les motiver pendant la course. Il y a eu une remise de médailles pour tous les participants, une séance photo avec différents accessoires permettant d’afficher leur accomplissement, une collation et des prix de participation grâce à quelques commanditaires ainsi qu’un montage vidéo de l’événement.