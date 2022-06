Les Faucons récompensent leurs athlètes

Les équipes sportives de la polyvalente Saint-François, les Faucons ont célébré la fin de la saison en récompensant leurs athlètes, lors d’un gala.

Tout au long de l’année 2021-2022, c’est près de 450 élèves qui ont fait parti des Faucons. L'école possède 42 équipes qui se sont partagé un total de 24 championnats tant dans la ligue du Centre de Services Scolaire de la Beauce-Etchemin (LSI) qu’au sein du RSEQ-QCA.

Lors du gala sportif qui avait lieu le jeudi 2 juin 2022, plusieurs des athlètes des Faucons ont été récompensés. Voici les élèves athlètes qui se sont mérité les prix spéciaux :

En premier cycle :

- Élève athlète rayonnante : Lory-Ann Vallée

- Élève athlète : Olivier Pomerleau

- Athlète féminin : Kym Poulin

- Athlète masculin : Olivier Dubois-Lemieux

- Équipe de l’année : Basketball benjamin RSEQ-QCA

En deuxième cycle :

- Élève athlète rayonnante : Alizée Poulin

- Élèves athlète : Justine Mathieu

- Athlète féminin : Stéphanie Dubois-Lemieux

- Athlète masculin : Jean-Samuel Veilleux

- Équipe de l’année : Hockey M15 D3

Pendant la soirée, Frédéryke Roy (Ancienne Faucons et athlète du Vert et Or en rugby), Marie-Philippe Poulin et Laurent Duvernay Tardif se sont invités pour faire les annonces des prix spéciaux.