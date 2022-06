Delarosbil, Forcier et Larivière de retour au Cool FM

Le mois de juin est drôlement actif dans la LNAH cette année. Après le repêchage d’expansion, le Cool FM annonce qu’il va miser sur la stabilité lors de la prochaine saison en ramenant le directeur général Raymond Delarosbil ainsi que l’entraîneur en chef et son adjoint, Serge Forcier et Martin Larivière.

Du côté de Raymond Delarosbil, c’est une excellente nouvelle de le voir de retour avec l’équipe. Arrivé dans une période difficile de l’organisation, il travaille très fort depuis 4 ans à bâtir une équipe compétitive, robuste et locale. De plus, Delarosbil sait s’entourer d’une équipe dévouée sur qui il peut toujours compter. Comme lorsqu’il jouait, il est déterminé à gagner et ne vas jamais se contenter de demi-mesures. L’organisation du Cool FM est fière de pouvoir compter sur un directeur général comme Raymond.

Un autre dont le poste n’a jamais été remis en doute cet été est l’entraineur-chef Serge Forcier. Depuis son arrivée, son parcours avec le Cool FM est des plus spécial. En trois ans, il a été derrière le banc pendant deux saisons et une fois en séries dû aux circonstances pandémiques. Reconnu comme étant un fin tacticien, Forcier a su apporter l’équipe à un autre niveau en éliminant les Éperviers en première ronde l’année dernière. C’est un entraîneur qui sait soutirer le meilleur de chaque joueur dont il dispose.

« Je suis vraiment heureux et choyé de pouvoir revenir avec le Cool FM pour la prochaine saison. On a une organisation de haut niveau et nous sommes traités en professionnels. La saison dernière a été en montagne russe. Nous ne pouvons pas être pleinement satisfaits de la façon dont ça s’est terminé, mais nous avons acquis beaucoup d’expérience avec un groupe composé de jeunes joueurs et de vétérans. Pour la saison prochaine, mon plus gros souhait est d’avoir une saison complète où nous pourrons continuer de progresser dans le but ultime de gagner la coupe à la fin.»

L’assistant de Serge Forcier pour la prochaine saison restera également Martin Larivière. Le vétéran du hockey senior québécois est en poste depuis juillet 2018. Arrivé en tant qu’entraîneur recru, il a appris rapidement les rudiments du coaching. Il est connu pour son côté intense et émotif, mais il est surtout très généreux et près des joueurs.

« Je suis très honoré et reconnaissant de mon retour à Saint-Georges. Nous sommes traités comme des pros par des dirigeants de 1er niveau. J’y serai pour une 5e saison et avec le souhait de revenir pour plusieurs autres. »

Questionné sur le fait de travailler avec Serge Forcier, Larivière n’avait que de bons mots : « Avec Serge Forcier, nous formons un excellent duo et j’ai un plaisir fou à travailler avec. J’apprends tous les jours à ces côtés. Nous avons chacun nos forcent et c’est ce qui nous rend redoutables. Je suis très reconnaissant de faire du hockey avec quelqu’un qui a autant d’expérience et qui me laisse autant de place pour exprimer mes opinions. »

Même son de cloche du côté de Serge Forcier qui se réjouit de retrouver son collègue : « Je suis content de pouvoir retrouver Martin. Nous avons chacun notre style et c’est ce qui nous complète et qui permet de balancer les lacunes de l’un et l’autre. J’aime pouvoir travailler avec le meilleur assistant de la ligue. »

Arrivée de Jérémie Malouin

La pluie de bonne nouvelle ne s’est pas terminée là lundi. Plusieurs se demandent ce que c’est des considérations futures quand des transactions sont annoncées. Lundi, c’était jour de considérations futures alors que la transaction entre le Cool FM et les Marquis impliquant Keven Veilleux et Alex Quesnel a été complétée. Les Marquis ont envoyé Jérémie Malouin ainsi que leur choix de 1er tour (4e au total) au prochain repêchage au Cool FM. Tout le monde connaît Jérémie Malouin dans la LNAH. Le plus jeune des deux frères était capitaine des Marquis l’an dernier. Il a cumulé 15 points en 27 matchs en plus de 50 minutes de pénalité. Nous lui souhaitons le plus chaleureux des bienvenue!

Avec le choix au repêchage, le Cool FM aura donc les sélections 3 et 4. Ce sera l’occasion d’avoir deux joueurs avec un fort potentiel ce samedi 18 juin, à Thetford.

Vous pouvez suivre les activités de l'équipe via la page Facebook du Cool FM de Saint-Georges de Beauce, LNAH et sur Instagram maintenant via coolfm_hockey.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des relations publiques.