La 2e phase du projet « Les Sentiers des Etchemins » est lancée

Pierre Mercier, président du Club Sportif Mont Bonnet et membre du comité intermunicipal « Les Sentiers des Etchemins », a officialisé hier soir la réalisation de la seconde phase du projet.

Cela est rendu possible grâce à une nouvelle contribution à hauteur de 82 500 $ de Desjardins, provenant du Fonds du Grand Mouvement (70 125 $) et du Fonds d’aide au développement du milieu de la caisse (12 375 $).

Lors de sa seconde phase, le projet propose d’améliorer et de créer de nouveaux sentiers dans le secteur de Sainte-Sabine, Saint-Luc-de-Bellechasse et Saint-Magloire par l’ajout de kilomètres de sentiers, d'aires de repos, d'emplacements de camping rustique, de refuges et de ponceaux. Le projet prévoit aussi la construction d’aménagements légers.

Ainsi, les visiteurs pourront profiter de plateforme pour le camping, de toilettes sèches et d’un refuge accessible 4 saisons. Des ponceaux et un pont (secteur Saint-Luc rivière Etchemin) sont également planifiés.

Pour Claudia Faucher, directrice générale de la Caisse Desjardins des Etchemins, « Ce projet d’envergure jouit un fort potentiel d’attraction touristique. À terme, les 30 kilomètres de sentiers représenteront une offre exceptionnelle tant aux adeptes de longues randonnées qu’à une large clientèle. Ces sentiers, aménagés dans un souci de respect du milieu naturel, provoqueront un effet attractif pour de nouveaux citoyens dans la région, mais aussi profiteront à la population locale. »

Avec les aides déjà confirmés du gouvernement du Québec par le Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (150 000 $), de la MRC des Etchemins par le Plan de Relance (105 000 $) et de la SADC Bellechasse Etchemins (10 000 $), le total des investissements pour la réalisation de la phase du projet avoisinera les 350 000 $.

« La nouvelle que nous venons de recevoir nous permettra d’avancer vers la réalisation de nos objectifs et elle constitue une excellente source de motivation pour les nombreux bénévoles et partenaires qui travaillent à la réalisation de ce projet depuis plus de deux ans. Les membres du comité intermunicipal de « Les Sentiers des Etchemins » seront ainsi en mesure de poursuivre le travail de mise en place des assises nécessaires au développement de ce projet structurant pour le territoire des Etchemins », a souligné Pierre Mercier, président du Club Sportif Mont Bonnet et membre du comité intermunicipal.

PHOTO — De gauche à droite, Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins, Claude Bissonnette-Lavoie, Conseillère en développement local et en communication, SADC Bellechasse-Etchemins, Pierre Mercier, président du Club Sportif Mont Bonnet, Claude Nadeau, maire de Saint-Luc-de-Bellechasse, Claudia Faucher, directrice générale Caisse Desjardins des Etchemins, Daniel Thibault, maire de Saint-Magloire, Marie Noël Gagnon, attachée politique de la députée de Bellechasse Stéphanie Lachance et Simon Carrier-Tanguay, maire de Sainte-Sabine.