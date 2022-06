Retour sur le repêchage du Cool FM

Plusieurs mois de travail ont atteint leur point culminant samedi matin dernier à Thetford où se tenait le repêchage universel de la LNAH. Pour l’équipe actuellement en place du Cool FM de Saint-Georges, il s’agissait du 5e repêchage.

La liste de protection étant déjà bien garnie du côté de Saint-Georges, Raymond Delarosbil et son équipe ont choisi de se limiter à neuf choix au total pour le repêchage de 2022. L’équipe sélectionnait au 3e et 4e rang, puis devait attendre à la 17e prise de parole.

En plus de choisir des bons joueurs de hockey, le Cool FM a sélectionné des jeunes dont l’éthique et l’ardeur au travail font partie de leurs qualités.

1re ronde, 3e au total : Maxime Chagnon

- Centre, 24 ans, 6’ 181lbs de St-Hubert

Le Cool FM savait qu’il avait besoin d’attaque et l’équipe a opté pour un jeune en pleine progression. Maxime Chagnon est un joueur universitaire qui excelle dans les deux sens de la patinoire. Il est très bon sur 200 pieds et affectionne le jeu intense. Il a choisi d’évolué dans le parcours junior au lieu de la LHJMQ, a gagné trois championnats en quatre ans et a pu jouer avec son frère.

Pendant son parcours, il a été fidèle à ses équipes en ne jouant qu’avec le Collège-Français de Longueuil, puis avec les Patriotes de l’UQTR. Il est reconnu comme un joueur qui se donne à 100% à chaque présence et très apprécié de ses coéquipiers. Il a cumulé six points en 15 matchs l’an dernier avec l’UQTR, une progression comme à chaque année. L’étudiant en génie électrique aura l’occasion de poursuivre son évolution à Saint-Georges alors qu’il devrait se joindre au Cool FM dès septembre.

1re ronde, 4e au total : Gabriel Villeneuve

- Défenseur, 22 ans, 5’11’’ 176lbs de Trois-Rivières

Le Cool FM a décidé de jeter son dévolu sur le jeune défenseur de l’Université de McGill, Gabriel Villeneuve. Âgé de 22 ans seulement, il a impressionné l’organisation par sa maturité et son éthique de travail. Il a joué quatre saisons dans la LHJMQ, avec Québec, Chicoutimi et Val-d’Or. Il est reconnu comme un arrière très mobile avec une bonne relance du jeu. Il n’est pas effrayé également du jeu robuste en récoltant sa part de mises en échec.

En 4 saisons junior, il a récolté 13 buts et 40 passes en 201 match, en plus de 275 minutes de pénalité et un différentiel de +37. L’année dernière, il jouait à McGill en même temps d’étudier en comptabilité. Il a eu trois passes et 28 minutes de pénalité. Les chances sont bonnes de le voir à St-Georges, mais pas garantie.

3e ronde, 17e au total : Mathieu Boucher

- Ailier gauche, 25 ans, 5’8’’ 170lbs de Malartic

Le troisième joueur acquis par le Cool Fm est un autre jeune leader et récemment champion. Le petit, mais intense, Mathieu Boucher est maintenant un membre du jaune et noir. Il vient tout juste d’être sacré champion canadien à sa 2e saison avec l’UQTR en plus de sa coupe du Président avec les Huskies. Avant son séjour universitaire, il a évolué quatre ans avec les Huskies de Rouyn-Noranda, où il a même été capitaine à sa saison 20 ans. Il avait également le A d’assistant-capitaine la saison dernière.

Outre ses qualités de leader et son éthique irréprochable, il a un talent offensif indéniable. En anglais, on pourrait le qualifier de Playmaker, celui qui a récolté 186 points pendant la LHJMQ. Il saura éblouir les partisans dans les prochaines années avec ses prouesses offensives. Il retrouvera ses coéquipiers de l’UQTR cet automne avant de rejoindre le Cool FM.

4e ronde, 24e au total : Mathieu Desautels

- Défenseur, 27 ans, 5’11’’ 203lbs de Green Valley ON

Le Cool FM se retourne vers un arrière pour son 4e choix, cette fois, un exilé, Mathieu Desautels. Le franco-ontarien est présentement à Strasbourg en France où il fait pratiquement un point par match comme défenseur droitier. Il est un défenseur à caractère offensif très mobile. Avec son coup de patin agile, il sait voir les opportunités de transporter sa rondelle vers l’attaque.

Il a joué en Ontario avant de disputer deux saisons avec les Drakkar de Baie-Comeau. Il a ensuite fait ses études en Économie à Concordia, en même temps de jouer au hockey pendant quatre ans. L’année dernière, il était du côté de la France. Il est connu par plusieurs joueurs de l’organisation, dont son ancien capitaine Philippe Hudon. Il est toujours en réflexion concernant la prochaine saison à savoir s’il reste au Québec ou s'il retourne en Europe.

5e ronde, 31e au total : Callum Booth

- Gardien, 25 ans, 6’4’’ 194lbs de Montréal

L’équipe de la Beauce repêche le meilleur gardien de la cuvée 2022 en Callum Booth. Booth est un grand gardien de 6’4’’ qui a été repêché en 4e ronde par les Hurricanes de la Caroline en 2015. Il a également remporté une coupe du Président avec les Sea Dogs de St. John en 2017, alors qu’il avait réalisé 4 jeux blancs pendant les séries. Avant les Sea Dogs, il avait passé toute sa carrière avec les Remparts de Québec. Depuis 5 ans, il navigue entre la ECHL et la AHL. Il était sous contrat l’an dernier dans l’organisation des Bruins de Boston.

En 17 matchs dans la AHL, il a compilé un taux d’efficacité de 0.906 ainsi que huit victoires. L’année dernière, il a joué un match dans la AHL et le reste de l’année avec les Mariners du Maine dans la ECHL. Bien qu’il devrait retourné aux États-Unis l’an prochain, il pourrait traverser la frontière plus tôt qu’on le pense selon un de ses bons amis.

5e ronde, 33e au total : Maxim Trépanier

- Ailier gauche, 23 ans, 5’11 190lbs de St-Jean-sur-Richelieu

Le second choix du 5e tour est un flamboyant attaquant offensif. Maxim Trépanier est un talentueux attaquant qui a additionné des points partout où il est passé jusqu’à maintenant. L’organisation était heureuse de le voir toujours disponible rendu à ce rang. Déjà dans le Midget AAA, en 2015-16, il était le meilleur buteur du circuit. Il a ensuite fait le saut dans la LHJMQ où il a fait 147 points en 171 matchs. Il était d’ailleurs assistant-capitaine avec les Mooseheads en 2020.

Après un camp avec les Sénateurs d’Ottawa, il s’est joint comme étudiant-athlète avec l’université Concordia. L’étudiant en relations humaines retournera avec son équipe lors de la prochaine saison. Il s’agit de placement à moyen terme pour le Cool FM, mais qui pourrait être payant.

6e tour, 37e au total : Jonathan Desbiens

- Ailier gauche, 26 ans, 5’9’’ 191lbs de Rosemère

Le Cool FM choisi une autre machine offensive par la suite en Jonathan Desbiens. Il est décrit comme un attaquant extrêmement rapide, doté d’un sens du hockey hors de l’ordinaire. Il a lui aussi visité l’université, mais pour sa part du côté américain avec Bentley. Il a cumulé 102 points en 139 matchs dans la NCAA en plus d’être diplômé en systèmes informatiques avec une mineure en marketing.

La saison dernière, il a commencé en ECHL, mais s’est dirigé vers la Ligue Magnus en France. Dans le plus haut calibre de France, il a mis 24 points au tableau en 22 matchs. Il sera de retour sur le vieux continent pour la prochaine saison. Il s’agit d’un pari qui pourrait rapporter pour le Cool FM, qui croit le revoir à la maison dans les prochaines années.

6e ronde, 38e au total : Rémy Anglehart

- Centre, 23 ans, 5’10’’ 174lbs de Port-Daniel-Gascons

Le Cool FM a fait un autre placement pour le futur avec le jeune Rémy Anglehart. Il est un attaquant de puissance qui peut également mettre des points au tableau. La saisons dernière à Moncton, il a marqué 7 fois et ajouté 6 passes en 21 matchs en plus de se voir octroyer 60 minutes de pénalité. Il avait également partagé ses 5 ans d’années juniors entre 3 équipes de la LHJMQ.

Il sera de retour à l’université la saison prochaine, mais quand le moment sera venu, il n’y a aucun doute qu’il rejoindra le Cool FM. Ça fait longtemps que l’organisation à un œil sur lui et il est très heureux de faire partie de l’équipe.

6e ronde, 41e au total : Samuel Guilbault

- Ailier gauche, 24 ans, 5’10’’ 181lbs de St-Hyacinthe

Le Cool FM a clos sa séance de repêchage avec Samuel Guilbault, un autre joueur de l’université de Moncton. Il est un marqueur de points très créatif avec la rondelle. Il a fait 114 points en 48 match à sa dernière année avec le Collège Français de Longueuil. Il continue de progresser et d’évoluer dans le monde du hockey. Il retournera à Moncton pour encore 1 an ou 2 avant de possiblement se joindre au Cool FM.

Le Cool FM avait ensuite deux choix de 8e ronde qu’il a échangé à Sorel en retour d’un choix de 5e ronde dans le futur.

L’organisation tient à souhaiter la bienvenue aux neuf nouveaux membres suite à ce repêchage! La prochaine étape sera l’annonce de signatures en vue de la saison 2022-2023 de la LNAH.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des relations publiques du Cool FM.