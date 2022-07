Le Défi-Drolet revient en septembre

Les marcheurs et coureurs de tous âges et de tous calibres sont invités à relever le Défi-Drolet qui reviendra pour une 11e présentation le 11 septembre prochain dans la Municipalité de Lac-Drolet.

Le comité organisateur, sous la supervision de la coopérative de solidarité Mont-Gym, en collaboration avec ses principaux partenaires, présentera ce qui est considéré comme le demi-Marathon le plus difficile au Québec.

En effet, le parcours offre des sensations fortes : grands dénivelés, chemin asphalté, route de gravelle et sentiers de bois avec une vue à couper le souffle sur le lac Drolet.

Le Défi 5 km revient également par une course sur route asphaltée avec une pente astucieusement descendante pour le tiers du parcours.

Voici les tracés proposés pour les différentes épreuves dont le lieu de rassemblement sera au Centre municipal de Lac-Drolet:

- Le parcours Mini-Défi 1 km débute et se termine au Centre municipale et emprunte la rue principale, Deschênes, Dumas et Parent.

- Le parcours du 5 km course et marche débute au pied du Morne et emprunte la route Principale jusqu’au Centre municipal.

- Le parcours du 10 km course et marche débute au pied du Morne et emprunte les rangs 7, 6, 5 et se termine sur la rue Principale jusqu’au Centre municipal. C’est un mélange d’asphalte et de chemins de terre.

- Le Demi-marathon débute son parcours au Centre municipal, emprunte la rue Industrielle, le chemin de bois, la rue Des Bouleaux, la route Principale, poursuit sa course vers les rangs 7 et 6, bifurque sur le chemin des sapins Jimmy Morin et rejoint le rang 5 pour se terminer sur la rue Principale jusqu’au Centre municipal. C’est également un parcours d’asphalte, de chemins privés et municipaux.

Les pompiers assureront la sécurité des participants tout au long des parcours.

Le Défi-Scolaire : nouveauté 2022

Dans l’optique de faire bouger les enfants du primaire et cette année, du secondaire aussi, le Défi-Drolet met de l’avant le Défi-Scolaire (équipe mixte de 4): 5 km pour les jeunes du primaire et ceux de secondaire 1-2 et 10 km pour les secondaires 3-4-5.

Une initiation ainsi que des pratiques de courses seront mis en œuvre dans les écoles. Le coût d’inscription des enfants est entièrement payé par Mont-Gym et son partenaire Jean-Coutu. Une cinquantaine d’équipes sont attendues et des écoles de la région de la Beauce, des Appalaches et d'East Angus qui ont signifiées leur intention de participer.

Pour toute information et pour inscription, prière de consulter le site Web du Défi-Drolet.