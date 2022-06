Une centaine de projets soutenus en Chaudière-Appalaches

Au cours de la dernière année, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) a soutenu la réalisation de 84 projets favorisant la pratique d’activité de loisir dans la région.

Plus de 37 000 citoyens ont pris part aux différentes initiatives déployées entre décembre 2021 et juin 2022.

En 2021, l’URLS-CA a complètement repensé sa façon de redistribuer les différentes enveloppes financières qu’elle rendait disponibles aux organismes de la région. À l’automne, elle a lancé le Soutien aux initiatives en loisir et en sport, qui regroupe l’ensemble des programmes administré par l’URLS.

Le conseil d’administration a d’ailleurs pris la décision de bonifier de 80 000 $ les sommes réservées dans les ententes avec les bailleurs de fonds. En tout, plus de 166 000 $ ont été injectés auprès d’organismes afin de les aider à concrétiser leur projet.

« Cette nouvelle approche nous permet d'avoir une vision beaucoup plus précise des projets et idées en émergence dans notre région. Ainsi, il est plus facile pour nous de rendre disponible l'expertise et les connaissances présentes au sein de notre équipe. Parfois, ce type de soutien a davantage qu'un appui financier », souligne le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin.

Pour chaque dollar octroyé par l’URLS-CA le milieu a injecté en moyenne 1,25 $ ce qui porte à 373 000 $ l’investissement global en loisir et en sport dans la région en lien avec cet appel de projets.

En plus de continuer de soutenir les initiatives en activité physique, en plein air et en sport, l'organisme a également soutenu des projets en loisir culturel.

Sur le lot, pas moins de 14 initiatives de ce volet ont reçu du soutien dans le cadre de cet appel de projets.

De nouveaux partenariats pour 2022

Deux appels de projets sont prévus en 2022. Le premier a eu lieu en avril, alors que près de 200 demandes ont été reçu et analysés par l’équipe de l’URLS-CA.

Des partenariats ont été développés avec la Fondation Québec Philanthrope, la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches et Accès-Loisirs Québec pour soutenir un plus grand nombre de projets. L’URLS prévoit être en mesure de répondre positivement à plus de 60 % des demandes reçues. Un second appel de projets aura lieu à l’automne.

Rappelons que l’URLS de la Chaudière-Appalaches est une organisation sans but lucratif, qui œuvre en tant qu’expert-conseil, d’acteur de soutien et de carrefour d’information pour les actrices et acteurs du loisir et du sport du territoire administratif.

Liste des projets soutenus en Beauce:

MRC de Beauce-Sartigan

Municipalité de Saint-Benoît-Labre

Achat de matériel sportif pour améliorer l'offre d'activités

Judo Beauce/Saint-Georges

Relance de l'équipe d'entraîneur(e)s de l'organisme

Municipalité de Saint-Théophile

Dynamisation de la bibliothèque municipale et de la vie culturelle

Municipalité Saint-Gédéon-de-Beauce

Raquettes pour tous!

Club d'haltérophilie de Beauce/Saint-Georges

Programme d`aide à l'engagement d'entraineurs

École Grande-Coudée/Saint-Martin

La classe extérieure 4 saisons

École Roy/ La Guadeloupe

Apprendre dehors... Pourquoi pas?

EXEcentrer/Saint-Benoît-Labre

Initiation à l'art électronique

MRC de La Nouvelle-Beauce

École Maribel/Sainte-Marie-de-Beauce

Ma santé prend l'air

Association Ringuette/Sainte-Marie-de-Beauce

Embauche d'un directeur technique pour les gardiennes de but

CLOSH/Sainte-Hénédine

Camp sportif de la relâche

Municipalité de Scott

Un toutou, un livre et collection livre jeunesse

Association de soccer de la Nouvelle-Beauce/Saint-Lambert-de-Lauzon

Projet de formation des éducateur et animateurs

Ville de Sainte-Marie-de-Beauce

Santé-vous bien

École du Bac-École du Faubourg/Saint-Lambert-de-Lauzon

Pédagogie par la nature

Club Judo Kaï/Sainte-Marie-de-Beauce

Demande salaire pour entraîneur

Municipalité de Scott

Terrain de shuffleboard dans le parc intergénérationnel

Club Cycliste Sainte-Marie-de-Beauce

Promouvoir le Fatbike en hiver à Sainte-Marie

Volleyball élite de BeauceSainte-Marie-de-Beauce

Initiation des élèves du primaire au volleyball

MRC Robert-Cliche

Cercle de Fermières/Saint-Joseph-de-Beauce

L’ergonomie et la sécurité au cœur de nos préoccupations

Club Parentaide Beauce-Centre/Saint-Jules

Achat de matériel de sécurité pour sentiers aériens