Une partie pour promouvoir le soccer féminin

Le 26 juin, l’équipe féminine senior AA D1 du Club de soccer l’Ascalon a organisé un évènement afin de réunir les joueuses du club et de tisser des liens entre celles-ci. Le but est de les motiver à poursuivre longtemps dans le sport.

Sous le nom d’Ensemble pour le soccer féminin, l’Ascalon a joué contre l’équipe de Rimouski. Mentionnons qu’elles représentent le plus haut niveau de soccer féminin dans la région.

Un peu plus tôt, au cours des dernières semaines, les joueuses seniors ont partagé leur expérience terrain avec toutes les équipes féminines compétitives du club en assistant à leurs séances d’entrainements. Un premier contact s’est alors créé.

Selon l’ambassadrice de cet évènement, Elyse Turcotte (Entraîneur chef de l’équipe féminine senior et membre du conseil d’administration du Club de soccer Ascalon), ce fût mission accomplie. « Avec un délai de seulement 3 semaines, nous avons réussi à réunir environ 300 personnes, c’est génial! J’ai eu la chance d’avoir autour de moi une équipe de bénévoles solide qui n’ont pas hésitez à offrir leur aide et qui a permis d’avoir un côté festif à l’évènement avec de l’animation musicale, la vente de nourritures, les moitiés-moitiés, les prix de présences, la photographie, etc. »

« Nous devons donner la chance aux jeunes de rêver et leur permettre de faire grandir leur passion tout en gardant l’aspect de plaisir dans le sport. Ce fût à l’image de cet évènement! »