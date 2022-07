Les Hunters de Saint-Prosper recrutent!

La nouvelle équipe de hockey senior les Hunters de Saint-Prosper recrute notamment des joueurs ainsi que des entraîneurs.

Membre de la Ligue de Hockey Côte-Sud, l’équipe aura comme domicile le Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

L’équipe compte déjà trois personnalités locales, Pier-Alexandre Lagrange, Alexandre Roy et Francis Drouin.

« On veut des gens qui viennent de notre territoire, de chez nous. On veut vraiment que les partisans qui sont dans les estrades reconnaissent les joueurs et qu’ils aient un sentiment d’appartenance profond avec l’équipe! On veut aussi beaucoup s’impliquer dans la région et redonner à la population », a souligné Pier-Alexandre Lagrange, propriétaire et joueur des Hunters Saint-Prosper.

Le territoire couvert dans les Etchemins est : Saint-Léon-de-Standon, Lac-Etchemin, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Sainte-Justine, Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Prosper et Sainte-Aurélie.

Le logo de l’équipe est une tête de chevreuil, la couleur qui la représente est le bordeaux. Ces éléments sont des choix du propriétaire. « C’est un choix personnel. Je voulais que ça me représente, car je suis un fier partisan des Coyotes de l'Arizona depuis mon enfance. La tête de chevreuil c’est pour le côté région, ça fait chasseur aussi », a-t-il précisé.

Recrutement

Le premier camp d'entraînement ouvert aura lieu le 27 août de 11 h à 15 h.

Le deuxième camp d'entraînement ouvert se tiendra le 9 septembre de 11 h à 15 h.

Le 30 septembre au soir soulignera le tout premier entraînement officiel de l’équipe des Hunters de Saint-Prosper.

Pier-Alexandre a confié avoir noté 65 noms lorsqu’il préparait sa candidature pour la Ligue de Hockey Côte-Sud, mais rien n’est fait.

Plusieurs membres du personnel ont déjà été sélectionnés, mais ceux qui veulent s’impliquer d’une manière ou d’une autre peuvent contacter l’équipe sur leur page Facebook Hunters de Saint-Prosper.