Match hors concours des Remparts de Québec à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accueillera une partie hors concours des Remparts de Québec, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le vendredi 9 septembre dans le cadre de l’inauguration officielle du Centre Frameco.

Les Saguenéens de Chicoutimi seront les visiteurs pour l’occasion.

À noter que lors de ce match, il y aura tirage d’un accès à un salon corporatif de 14 personnes pour une partie de la saison régulière 2022-2023 des Remparts (service de nourriture et boisson en sus). Ce prix est une gracieuseté de l’organisation des Remparts de Québec.

Les billets sont en vente en ligne (via www.lepointedevente.com) depuis hier.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir un match hors concours de la LHJMQ dans notre nouveau centre multifonctionnel. Le Centre Frameco est doté d’équipements et d’installations modernes permettant d’accueillir un événement de cette envergure. De plus, nous sommes reconnaissants envers la direction des Remparts de Québec qui a accepté de présenter une partie hors concours à Saint-Joseph », a mentionné André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques de la Ville de Saint-Joseph lors de l'annonce

D’autres activités seront annoncées prochainement pour célébrer l’inauguration officielle du Centre Frameco.