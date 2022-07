Eliot Grondin sera le parrain de la délégation Chaudière-Appalaches

Le planchiste des neiges, Éliot Grondin, sera le parrain de la délégation de la Chaudière-Appalaches à l’occasion de la 55e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Laval du 22 au 30 juillet.

L’athlète de 21 ans, de Sainte-Marie--de-Beauce, a accepté d’agir à titre de mentor auprès des jeunes de 12 à 17 ans qui représenteront la région. Il sera une source d’inspiration et de motivation pour eux, ayant lui-même participé aux Jeux du Québec en 2014 et 2016 en vélo de montagne.

« Ce que j’avais trouvé le plus amusant, c’est de partir quelques jours avec les gens de ton sport. Tout le monde est ensemble, tu t’amuses pendant quelques jours. Oui tu as des compétitions à faire, mais c’est vraiment l’ambiance qu’il y a dans ton groupe qui m’a marqué le plus. Si je pouvais y retourner, j’y retournerais », a-t-il indiqué par voie de communiqué de presse.

Celui qui a remporté deux médailles lors des derniers Jeux olympiques d’hiver à Beijing, voit d’ailleurs des ressemblances entre cet événement sportif international et les Jeux du Québec « Tu rencontres d’autres athlètes dans d’autres sports avec qui tu as la chance d’échanger, se souvient-il. Tu as la chance, oui de compétitionner, mais d’avoir aussi une équipe et de ne pas te sentir seul dans tout cela. »

En plus de ses conquêtes olympiques, Eliot est monté à trois reprises sur le podium de la coupe du monde lors de la dernière saison. Malgré tout, il garde les deux pieds sur terre et invite les jeunes athlètes à garder en tête les raisons qui les poussent à pratiquer leur sport

« Je pense que c’est vraiment important de se rappeler qu’on fait cela parce qu’on aime cela et de s’amuser à chaque moment et d’apprécier chaque moment là-bas, conseille-t-il, c’est une aventure que peu de gens ont la chance de vivre ».

Les athlètes du premier bloc de compétition quitteront pour Laval le 22 juillet alors que ceux du deuxième bloc embarqueront dans l’autobus le 26 juillet.