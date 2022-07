Une 10e édition pour le Défi PSF

Le 10e Défi PSF, organisé par l’équipe-école de la polyvalente Saint-François, se tiendra le samedi 8 octobre prochain à Beauceville.

Les départs du 21,1 km, du 10 km et du 5 km se donneront en face de la polyvalente sur l’avenue Lambert entre 8 h 30 et 9 h 15. Pour ce qui est du 2 km, le départ est fixé à 11 h 15.

Afin d’assurer la sécurité optimale des coureurs, la circulation sur l’avenue Lambert sera déviée.

Les trajets offerts pour cette année et les prix pour les parcours :

2 km - 15 $ (temps de course moyen de l’édition 2018 : 00:13:03),

5 km - 45 $ (temps de course moyen de l’édition 2018 : 00:32:21),

10 km - 45 $ (temps de course moyen de l’édition 2018 : 00:59:12),

21,1 km - 45 $ (temps de course moyen de l’édition 2018 : 01:48:56).

Cet événement sportif, ouvert à toute la population, vise à démontrer l’importance de pratiquer des activités physiques quotidiennement, de développer le sens de l’effort afin de poursuivre et d’atteindre un but à long terme et d’être en mesure de transposer ces qualités dans la vie de tous les jours tant au travail qu’à l’école. En plus d’augmenter le sentiment de satisfaction personnel, chaque participant recevra un chandail aux couleurs de l’événement et une puce électronique pour mesurer le temps pris.

Inscription et profits

Dès maintenant, il est possible de s’inscrire au Défi PSF en ligne. Les informations sont disponibles sur la page Facebook de l'événement.

Tous les profits générés par l’événement serviront à soutenir les activités sportives offertes à la polyvalente Saint-François.