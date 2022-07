Près de 550 rameurs dans les bateaux-dragons à Saint-Georges

Emmanuelle Quirion, joueuse balle lente et originaire de Saint-Gédéon-de-Beauce a participé au plus grand tournoi en Amérique du Nord. Le 3 juillet, elle était à la 45e année de La Classique Pif Vacances Transat. Cet évènement rassemble les meilleures équipes canadiennes et américaines de ce sport. Les hommes et les femmes peuvent y ...