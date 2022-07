Jonathan Ferland devient le nouvel entraîneur-chef des Condors hockey

Jonathan Ferland a été nommé entraîneur-chef de l’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches de la LHJAAAQ. Celui-ci prendra la relève de Pier-Alexandre Poulin.

Ancien joueur professionnel, il a fait ses débuts au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Wildcats de Moncton et le Titan d’Acadie Bathurst avant d’être repêché par les Bulldogs de Hamilton et d’intégrer la LNH avec les Canadiens de Montréal. Il a ensuite évolué pendant 10 ans dans plusieurs ligues européennes avec l’EC Villach et le Vienna Capitals où il a remporté de nombreux championnats. Détenteur d’une maîtrise en gestion du sport de l’Université d’Ulster à Belfast en Irlande du Nord, il a aussi entraîné le HMI Camp et le Belfast Giants.

Un bagage d'expérience au niveau scolaire

Jusqu’à tout récemment, il a occupé les postes de directeur du programme de hockey et entraîneur-chef au St. Patrick’s High School, de coordonnateur des sports à l’école Jésus-Marie de Beauceville et d’entraîneur-chef de l’équipe de hockey collégiale D2 du Cégep de Lévis avant de rejoindre le Cégep Beauce-Appalaches.

« Quand nous avons annoncé le départ de Pier-Alexandre, nous savions que la barre était haute et que nous devions trouver un remplaçant de qualité à la tête de la formation. Avec une bonne expérience au hockey et une excellente éthique de travail, tant comme joueur professionnel qu’en milieu scolaire comme entraîneur, Jonathan est tout désigné. Nous sommes convaincus d’avoir la bonne personne pour poursuivre le développement de notre équipe sportive », souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Avec plus de 20 ans d’expérience au hockey, ce natif de Sainte-Marie se dit motivé à reprendre le flambeau : « Je suis très content de pouvoir perpétuer l’excellent travail amorcé chez les Condors ces dernières années. J’aime coacher et partager ma passion avec les jeunes. Je crois que le junior AAA est un excellent défi pour poursuivre mon cheminement comme entraîneur et avoir la chance d’aider de jeunes hockeyeurs de la région à trouver le bon équilibre entre les études et le sport, » a-t-il lancé.

« Tout comme Pier-Alexandre Poulin, nous voyons en Jonathan Ferland une personne disciplinée et passionnée qui partage notre vision et nos valeurs. Nous sommes persuadés qu’il saura exercer une influence positive afin d’aider nos étudiants-athlètes à progresser sur la glace, mais aussi à l’intérieur de leur parcours scolaire, » ajoute Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Jonathan Ferland était déjà présent au repêchage de la LHJAAAQ qui avait lieu ce dimanche 10 juillet en mode virtuel. Il a bien hâte de rencontrer ses joueurs lors du précamp qui se tiendra les 6 et 7 août prochain à l’aréna EJM/René Bernard de Beauceville.