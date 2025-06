Tour de Beauce: Philippe Jacob l’emporte dans les rues de Québec

Le Québécois Philippe Jacob, de la formation Cannondale Echelon, ne pouvait choisir meilleur moment pour remporter sa première victoire UCI en carrière.

Habile sprinteur, le cycliste de Granby a fait honneur à sa réputation dans les rues deQuébec pour mettre la main sur la 4e étape du 37e Tour de Beauce, sur la Grande Allée.

Auteur de plusieurs victoires aux Mardis cyclistes de Lachine, l’athlète de 21 ans avait également gagné le critérium de Baie-Saint-Paul le mois dernier lors du Grand Prix de Charlevoix. L’an dernier, il avait raté de justesse une victoire en Guadeloupe. Cette fois-ci, il voulait saisir l'opportunité devant les siens.

Jacob avait ciblé cette étape depuis longtemps sur son calendrier. Discret depuis le début de la semaine, le talent local réservait ses énergies au grand plaisir de la foule.

« C’est ma première victoire UCI. C’est fou ! Je suis vraiment content. Ça fait trois ansque nous sommes en Beauce et nous connaissons le circuit. Je savais que j’avais une chance de bien faire. Ça s’est très bien passé », a expliqué le vainqueur tout sourire.

Jacob ne s’est pas laissé intimider par le circuit et son difficile faux plat vers la ligne d’arrivée. « J’adore prendre les virages rapidement et je suis à l’aise techniquement. Le positionnement est hyper important et j’étais en deuxième roue au dernier virage. »

Revivez la deuxième étape en vidéo :

Le Québécois a devancé le Néo-Zélandais Ben Oliver, de l’équipe MitoQ, et l’Américain Sean Christian, de l’équipe Skyline, premier maillot jaune de ce tour mercredi à Saint-Gédéon.

La course de 35 tours et 70 kilomètres s’est terminée en 1 h 32 m 03 s, à une vitesse moyenne de 45,6 km/h. Sous un ciel parfait, les cyclistes ont pris le départ en début d’après-midi devant le Manège militaire. Aucune échappée n’a réussi à tenir le coup sur ce critérium malgré les efforts de plusieurs cyclistes toujours en grande forme.

Félix Bouchard (MarniN’Side), Nathan Pruner (TaG), Samuel Couture (Cannondale),Kaler Marshall (Expeditors) et Laurent Gervais(Project Echelon)ont bien essayé de prendre la fuite sans succès. L’Italien Nicolo Pettiti (SwattClub) a persisté avant d’être repris en fin d’épreuve.

Le classement général demeure inchangé avec une seule journée à faire.

Dans les rues de Saint-Georges, dimanche, Diego Andres Camargo portera le maillot jaune avec 23 secondes d’avance sur Mattia Gaffuri, et 45 secondes sur son équipier Oscar Sevilla. Joel Plamondon se retrouve toujours au 5e rang.

Jérôme Gauthier conserve le maillot rouge de meilleur jeune.

À quelques heures de couronner un nouveau champion, personne ne peut prédire qui remportera ce 37e Tour de Beauce. L’exigeant circuit urbain de 12 tours et 122 kilomètres fait toujours beaucoup de dégâts et plusieurs cyclistes peuvent encore espérer l’emporter.

Le départ sera lancé à 11 h sur la 120e Rue, à Saint-Georges.