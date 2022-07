La coupe de la LHJABF détruite lors d'un party

Des joueurs de l'équipe de hockey Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem ont célébré en grand leur titre de champions 2022 de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac... en détruisant la coupe qu'ils ont remportée!

Le tout est survenu lors d'une fête privée, qui s'est tenue samedi dernier au Camping Le Chevalier de La Guadeloupe. Le trophée flambant neuf, remis pour la première fois cette année, avait été prêté aux responsables du club pour agrémenter les célébrations.

« La coupe n'est pas seulement endommagée, elle est irrécupérable, a indiqué le président de la LHJABF, Claude Jolicoeur, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, visiblement abasourdi par toute cette histoire. Je suis très très déçu du comportement des joueurs de Saint-Éphrem. »

Faite de stainless steel et fabriquée exceptionnellement par l'entreprise d'équipements acéricoles LS Bilodeau au coût de 1 000 $, la coupe avait fait l'objet d'une préparation particulière avec un dessin original « pour rendre les joueurs fiers d'évoluer dans notre ligue, qu'elle devienne un "trademark" », a fait remarquer le président.

Le trophée était prêt depuis deux ans mais il a été seulement remis pour la première fois en 2022, en raison des saisons escamotées et suspendues durant la pandémie.

En tant que président de la ligue, c'est M. Jolicoeur qui gardait la coupe à sa résidence. Au moment de prêter le symbole de la victoire, il avait fait signer une entente de responsabilités au président et gérant de l'équipe, Gaston Busque, laquelle prévoyait de payer les dommages qui pourraient survenir au trophée, en plus d'une amende de 500 $. « Malheureusement, on ne parle pas ici de dommages, on parle d'une destruction. Il faut en fabriquer une autre (coupe). »

«On est vraiment pas content»

Joint au téléphone par EnBeauce.com, le président du club, Gaston Busque, a expliqué que le méfait a été commis par trois à quatre joueurs et non par l'ensemble des membres de l'équipe de hockey.

Le trophée aurait subi son mauvais sort lors d'une « parade » sur le site en fin d'après-midi, quelques heures après le début du party samedi. Le tout se serait déroulé très rapidement, a expliqué M. Busque. « On l'a pas vu venir. Les jeunes ont parti pour la parade. Nous, avec mes trois entraîneurs, on suivait un peu plus loin en arrière dans une auto. Puis, tout d'un coup, on a vu qu'ils avaient décidé de briser la coupe. On a pensé intervenir mais il était déjà trop tard », a relaté le gérant qui assume bénévolement les fonctions au sein de l'organisation depuis 12 ans.

« On désapprouve totalement, totalement, totalement le geste. On est vraiment pas content. C'est pour ça que j'en a fait part tout de suite au président de la ligue (Claude Jolicoeur) pour lui expliquer que ça c'était passé très vite. C'est l'oeuvre de trois-quatre joueurs qui, pour un "p'tit trip", ont décidé de faire ça, Les autres joueurs qui n'ont pas participé à ça étaient vraiment pas contents non plus », de poursuivre M. Bourque qui n'a pas voulu répondre si les jeunes impliqués étaient en état d'ébriété au moment de l'incident.

Avec les membres de son organisation, il entend se plier à toutes les sanctions qui seront imposées par la LHJABF à la suite de cet incident. « De notre côté, on va faire en sorte que les joueurs fautifs aient des conséquences », a signalé M. Busque qui veut permettre à ceux qui n'ont rien eu à voir dans cette histoire de pouvoir continuer à jouer avec l'équipe et évoluer dans la ligue.

Pour l'instant, la LHJABF n'a pas décidé quelles seront les sanctions adoptées « mais il y en aura », a confirmé le président Claude Jolicoeur. La prochaine réunion du bureau des gouverneurs est prévue vers la fin du mois d'août.

La LHJABF comprend huit équipes avec des joueurs âgés entre 18 et 21 ans.