La région de la Chaudière-Appalaches en quête d’une 600e médaille

Les 16 et 17 juillet, quatorze équipes ont participé au Tournoi interculturel de soccer au Stade duBreton de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. Plus de 500 spectateurs ont assisté à cet évènement organisé par le Comité d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes (CAIDI) du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord ...