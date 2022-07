Où se baigner ou se rafraîchir pendant les vacances?

Durant vos vacances, vous aurez peut-être envie de vous baigner ou du moins vous rafraîchir du temps chaud et humide.

L’équipe d’EnBeauce.com vous a fait une liste de tous les endroits qu’elle connaît pour profiter de l’eau.

Il y a bien entendu les piscines municipales qui sont un bon endroit pour faire une petite saucette :

Saint-Georges

Piscines extérieures du Centre sportif Lacroix-Dutil

Piscine extérieure du parc des Sept-Chutes

Beauceville

Piscine intérieure Yvan-Cliche

Saint-Côme-Linière

Piscine extérieure près de l’aréna

Sainte-Marie

Piscine intérieure

Les enfants et les adultes peuvent également se rafraîchir grâce aux nombreuses installations de jeux d'eau :

Saint-Georges

Jeux d’eau du Parc Veilleux

Jeux d'eau du Parc Poulin

Jeux d'eau du Parc de l'Érablière

Beauceville

Jeux d’eau sur l’Île Ronde

Saint-Prosper

Jeux d’eau au coin de la 15e Avenue et de la 30e Rue

Saint-Martin

Jeux d’eau près de l’aréna

Saint-Honoré-de-Shenley

Jeux d’eau du Parc Frédéric Cloutier

Saint-Joseph-de-Beauce

Jeux d'eau au 692, avenue Larochelle Sud près de la Halte de Services Desjardins

Saint-Gédéon-de-Beauce

Jeux d'eau derrière l'aréna

Vous pouvez consulter les horaires d'ouverture sur les sites internet des municipalités.

Et finalement, il y a des endroits un peu plus grands comme des lacs et des parcs aquatiques qui ne sont pas nécessairement très loin :

Dans un cercle d'environ une heure

L'Éco-Parc des Etchemins à Lac-Etchemin

Le Parc national de Frontenac à Adstock

Le boisé du domaine à Thetford Mines

Le Domaine du radar à Saint-Sylvestre

Le Camping la Vallée Beauceronne à Saint-Benoît-Labre

Le Camping le chevalier à La Guadeloupe

Le Complexe de Baie-des-Sables à Lac-Mégantic

La Plage du Lac aux Araignées à Frontenac

Un peu plus loin, il y a aussi :