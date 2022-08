Le Canada s'impose lors d'une victoire de 5-2 contre la Lettonie

Connor Bedard a inscrit un but, a récolté une aide et a mené le Canada à une victoire de 5-2 aux dépens de la Lettonie au championnat mondial de hockey junior, mercredi.

Ridly Greig et William Dufour ont également obtenu un but et une aide lors du premier match du tournoi de l'Unifolié. Lukas Cormier et Olen Zellweger ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour le Canada (1-0-0).

Le capitaine de la formation canadienne, Mason McTavish s'est distingué avec deux mentions d'aide.

Rainers Darzins et Bogdans Hodass ont été les buteurs pour les Lettons, qui ont subi un revers de 6-1 contre la Finlande, mardi.

Sebastian Cossa a réalisé 24 arrêts pour la formation canadienne. Son vis-à-vis, Patriks Berzins, a stoppé 39 tirs pour la Lettonie (0-2-0).

Les Canadiens reprendront le collier jeudi (11 août) contre la Slovaquie.

Le tournoi est disputé en août puisque la première édition eut été reportée le 29 décembre après seulement quatre jours, suite à une montée des cas de la COVID-19 parmi les joueurs et les officiels.

Plus tôt mercredi, l'espoir des Jets de Winnipeg Daniel Torgersson a marqué deux fois pour la Suède (1-0-0) dans un gain contre la Suisse (0-1-0).

L'ultime affrontement au programme opposera l'Allemagne (0-1-0) et l'Autriche (0-0-0).

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne