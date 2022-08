Joshua Roy marque un but dans une victoire du Canada contre la Slovaquie

EDMONTON — Le capitaine Mason McTavish a marqué quatre buts et ajouté deux mentions d'aide pour lancer le Canada vers une écrasante victoire de 11-1 contre la Slovaquie dans un match du Championnat mondial de hockey junior, jeudi à Edmonton.

Brennan Othmann et Joshua Roy ont inscrit un but chacun et ajouté deux aides pour le Canada (2-0-0).

Connor Bedard, Will Cuylle, Logan Stankoven et Olen Zellweger ont tous récolté un but et une aide. Zack Ostapchuk a inscrit l'autre filet de la formation canadienne.

Matej Kaslik a marqué le seul but de la Slovaquie (0-0-2) à mi-chemin de la deuxième période.

À sa première sortie du tournoi, le gardien canadien Dylan Garand a réalisé 22 arrêts. Son rival tomas Bolo a bloqué 33 des 44 tirs dirigés vers lui.

Le Canada menait 4-0 après 20 minutes de jeu grâce aux buts de Bedard, Cuylle, d'Othmann et de Zellwegger. McTavish a contribué aux deux premiers buts du matchs.

McTavish a inscrit ses trois premiers filets de la rencontre pendant la période médiane, après celui de Stankoven, réussi après seulement 62 secondes d'écoulées à l'engagement.

McTavish occupe le premier rang chez les marqueurs du tournoi avec huit points, dont quatre buts.

Le Canada, qui avait vaincu la Lettonie 5-2 mercredi, disputera son prochain match du volet préliminaire samedi, contre la Tchéquie (1-0-1), qui s'est inclinée 4-3 contre la Finlande (2-0-0) en tirs de barrage lors du premier duel de la journée de jeudi.

La Presse Canadienne