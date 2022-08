Les enfants à l’honneur à l'Autodrome Chaudière

La Journée des enfants, qui s'est tenue hier à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, a été un franc succès.

Au menu, une foule de surprises pour les jeunes et aussi des tours de pistes dans les bolides avant le programme principal, alors que les équipes de courses ont grandement participé à la réussite de cet évènement.

Par ailleurs, voici les résultats des compétitions de la journée.

Nascar Late Model

Pour les Nascar Late Model il s’agissait de la 4e tranche du championnat Super 6 en plus du championnat Nascar.

En qualifications c’est le #65 de Daniel Verner qui se sauve avec la victoire de la première course. La seconde sera l’affaire de Louis-Philippe Lauzier dans la voiture #72. La pige favorise le #31 de Steven Boissonneault et le #37 de Marc Bégin qui auront la chance de s’élancer sur la première ligne. Boissonneault sera au commandes pour les 20 premiers tours de l’épreuve avant de céder la tête au #78 de Michael Lavoie qui effectue une belle remontée après s’être élancé du huitième rang. Il maintiendra cette position jusqu’à la fin de l’épreuve pour aller chercher sa deuxième victoire de la saison.

Derrière lui, une lutte très chaude dans le top 5 nous aura donné droit à de belles batailles et dépassements autant par l’intérieur que l’extérieur.

C’est finalement Jeff Côté dans la voiture #51 qui viendra chercher le second rang suivi sur le podium du #48, Raphaël Lessard. Le #03 de Sébastien Couture et Louis-Philippe Lauzier #72 complètent le top 5.

Nascar Vintages

Du côté des Nascar Vintage, les pilotes avaient la ferme intention d’aller chercher de précieux points afin de se rapprocher de Marco Gilbert, actuellement en tête du classement.

Les qualifications auront été l’affaire du #19 de François Becksted dans un premier temps puis du #71 de Claude Goupil pour la deuxième.

Dans la finale, Andy Gilbert dans sa voiture #17 prend le départ en deuxième position et se sauve avec les commandes de l’épreuve pour la mener de bout en bout. Impliqué dans un accrochage peu après la mi-épreuve, le #44 de Marco Gilbert réussit une belle remontée pour terminer au second rang. Josca Lévesque dans la voiture #08 ferme le podium. Le top 5 est complété par François Becksted #19 et le #B45 de Patrick Verner.

Nascar Sport Compact Amateur

Une fois de plus cette catégorie nous présente un peloton très relevé de 24 pilotes. Les qualifications auront été l’affaire d’une part du #11 de Jonathan Guimond. La deuxième quant à elle fut remportée par Stephan Hamilton dans sa voiture #91. Les habitués de l’Autodrome sont habitués à un spectacle de tous les instants dans cette catégorie et la finale n’allait pas faire exception à la règle. Actuel meneur au championnat mais toujours sans victoire, Éric Desponts dans le #151 parvient à grimper sur la plus haute marche du podium pour une première fois cette saison. Au second rang, on retrouve le #28 de Bobby Bureau. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Jérémy Bergeron dans le #81.

Jonathan Guimond #11 et Dale Darveau #30 complètent le top 5. (résultats non officiels, pièces en expertises)

Nascar Légendes modifiées

Chez les Nascar Légendes Modifiées, il s’agissait d’une 5e présence à l’Autodrome cette saison. La qualification fut l’affaire du #62 de Félix-Antoine Comeau. Ce dernier était bien motivé pour répéter l’exploit dans la finale de 50 tours. Toutefois, Hugo Paquet dans sa Légende #13 avait d’autres plans en tête. Après avoir tenté de prendre la tête à plusieurs reprises, il y sera finalement parvenu au 46e passage, pour se sauver avec la victoire. Comeau termine au deuxième rang. En troisième position on retrouve le #66 de Maxime Tardif avec avoir livré une chaude bataille au #3 piloté par Sylvain Denis. Alain Tardif dans le #42 conclut le top 5.

Le prochain rendez-vous à l’Autodrome Chaudière aura lieu le 27 août alors que sera présentée la 5e manche du championnat Super 6.

Collaboration de Sonia Godbout et Maxime Gagné, relationnistes.