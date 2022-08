Un beau succès pour le retour du Festival de soccer Ascalon

Le Festival de soccer Ascalon, qui se déroulait la fin de semaine passée, a été une belle réussite malgré deux ans d'absence en édition complète à cause des mesures sanitaires.

Cette activité a marqué la fin de la saison pour plusieurs équipes et organisations sportives de la région en plus de celles de Saint-Georges, notamment Saint-Côme-Linière, Sainte-Justine et les Caribous des Etchemins.

Cette édition 2022 a signé le retour du grand chapiteau et du restaurant, des jeux gonflables appréciés de tous mais aussi des activités organisées pour les plus jeunes de 4 à 8 ans. Pour les plus âgés (9 à 16 ans), l’événement se déroulait sous la forme d'un tournoi avec l'organisation de demi-finales et finales par catégories d’âges afin de couronner les équipes championnes de la fin de semaine.

Les responsables de l’Ascalon Saint-Georges sont très satisfaits du déroulement du Festival et de la saison de soccer local pour cet été 2022. « L’Ascalon félicite les organisateurs de l’événement pour le beau succès récolté et remercie les nombreux bénévoles impliqués durant le Festival de soccer et tout au long de la saison estivale », a fait savoir l'organisation par voie de communiqué de presse.