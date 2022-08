Clôture du championnat Super 6 Nascar Late Model le 27 septembre

L’Autodrome Chaudière couronnera le samedi 27 septembre son premier champion de la saison 2022.

C’est en effet lors de cette soirée de course que le champion Super 6 Nascar Late Model sera connu. Les divisions locales Nascar Truck et Nascar Sport Compact Amateur seront également du rendez-vous.

Nascar Late Model AIM Recyclage

Ce n’est toutefois pas une seule course de 75 tours à laquelle nous aurons droit, mais plutôt à deux finales de 75 tours distinctes comptant toutes deux au championnat Nascar et également au Super 6. Des bourses seront aussi offertes pour les deux finales séparément.

Au classement Super 6, Jeff Côté(#51) détient en ce moment une belle avance en tête. Rien n’est toutefois joué avec deux courses à faire. Derrière lui, Louis-Philippe Lauzier(#72) occupe le second rang et est suivi de près par les William Larue(#55), Maxime Gauvreau(#17) et Daniel Verner (#65).

Nascar Truck Centre du pick up de Beauce

Après un week-end de pause, les Nascar Truck seront de retour en piste pour une finale de 50 tours. Après un programme double à la fin du mois de juillet, ces pilotes seront sans doute prêts à en mettre plein la vue aux amateurs de courses. La course au championnat est en ce moment menée par Steve Lavigne(#72). Non loin derrière, Simon Dion-Viens(#37) occupe le second rang. Derrière eux la lutte pour le troisième rang est très serrée entre Carl

Vachon(#118), Anthony Lessard(#192), Cédric Lemay(#16) et Yves Létourneau(#4). Avec deux courses à faire au championnat Truck, l’enjeu est de plus en plus sérieux dans cette division.

Nascar Sport Compact Amateur Les Entreprises Daniel Carré

Finalement c’est à la catégorie Nascar Sport Compact Amateur que reviendra la tâche de compléter ce programme de courses. Nous ayant habitué cette saison à un spectacle extrêmement relevé à chacune de leurs sorties, on est en droit de s’attendre à toute une course dans leur finale de 50 tours. Ayant goûté à sa première victoire lors de la finale du 13 août dernier, le meneur au championnat Éric Desponts(#151) aura fort à faire pour conserver cette position. Derrière lui on retrouve Dale Darveau(#30), Chloé Grondin(#32), Bobby Bureau(#28), Gabriel Légaré(#114) et Jonathan Guimond(#11) qui complètent le top 5 à égalité en cinquième position.

C’est donc un rendez-vous ce samedi 27 août 2022 pour la conclusion du

championnat Super 6 chez les Nascar Late Model!

Avec la collaboration Sonia Godbout & Maxime Gagné, relationnistes.