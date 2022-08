Un premier festival western à Saint-Éphrem-de-Beauce

Du 26 au 28 août, Saint-Éphrem-de-Beauce tiendra son premier festival western. L’évènement s’est inspiré de la bande dessinée de Lucky Luke « Daisy Town ».

Les festivités se tiendront sur la propriété de Roger Longchamps et de sa conjointe Valérie Bolduc. Les participants sont invités à venir au 426 route 108 ouest, à la sortie du village.

Dès le premier soir, le saloon accueillera un 5 à 7. Le samedi à 9 h, les festivaliers pourront profiter d’une randonnée. À 15 h, il y aura des courses de barils et des tours de ring. En soirée, le chansonnier Manu Côté sera sur scène dès 19 h.

Le dimanche à partir de 9 h, ce sera les compétitions de gymkhana.

M. Longchamps qui a aussi été impliqué dans les Festivités Western de Saint-Victor pendant plusieurs années, souhaite offrir à la population une fin de semaine accessible pour tous : « Il y en aura pour tous les goûts et l’accès sera gratuit sur le site! », lance fièrement le promoteur.

Suite à l’achat d’un terrain abandonné, le couple et leurs enfants, Ève-Marie et Benjamin ont dû trimer dur pour mettre en place les infrastructures qui accueilleront les visiteurs à la fin août. Suite au nettoyage des lieux, un saloon a été construit. Un « ring » équestre a vu le jour et une aire d’accueil pour les amateurs de camping et leurs remorques a été aménagé. Nourris par leur passion, le couple et leurs enfants ont consacrés de nombreuses heures de travail à ce projet.

Daisy Town est réalisée en partenariat avec l’Association des amateurs de ranch de la région de l’Amiante (AARRA) et grâce à la participation financière de nombreux commanditaires et de la municipalité de Saint-Éphrem.

La programmation complète de la fin de semaine est disponible sur Facebook. Pour plus d’informations, la population est invitée à contacter Mme Valérie Bolduc au (418) 225-2060.