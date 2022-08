Championnat du monde: le Canada s'impose contre la Suisse

Sarah Fillier a touché la cible à deux reprises lors d'un gain du Canada de 4-1 contre la Suisse au Championnat mondial de hockey féminin, samedi.

Blayre Turnbull a amassé un but et une aide et Emily Clark a aussi fait vibrer les cordages pour les Canadiennes au Kvik Hockey Arena à Herning, au Danemark.

Ann-Renée Desbiens a repoussé un mince total de sept tirs pour signer sa deuxième victoire du tournoi.

Sa vis-à-vis, Andrea Braendli, a stoppé 42 tirs dans la défaite. Alina Marti a mis fin aux espoirs de blanchissage de Desbiens en faisant scintiller la lumière rouge dans la dernière minute de jeu de la rencontre.

Le Canada (2-0-0) partage la tête du groupe A avec les États-Unis (2-0-0), elles ont chacune obtenu deux victoires. Les représentantes de l'Unifolié disputeront leur prochaine rencontre dans moins de 24 heures contre les Japonaises (0-2-0).

Malgré 66 arrêts de la part de la gardienne finlandaise Anni Keisala, les Américaines ont prévalu 6-1 plus tôt samedi.

Avec une victoire et une défaite à leur dossier, les Suissesses (1-1-0) se classent devant les Finlandaises (0-2-0).

Champion en titre de l'événement à la suite de son triomphe à Calgary l'été dernier, le Canada conclura la ronde préliminaire contre les États-Unis, mardi.

La Suède a pris la mesure de l'Allemagne 4-3 dans un duel du groupe B, samedi également.

Le meilleur résultat de la Suisse au Mondial féminin a été une médaille de bronze en 2012. Deux ans plus tard, les Suissesses ont décroché le bronze aux Jeux olympiques de Sochi, en Russie.

Le Canada a maintenu son dossier parfait de 16-0-0 contre la Suisse.

Les Suissesses ont été incapables de profiter de six avantages numériques alors que les Canadiennes ont raté leurs deux opportunités avec une patineuse de plus.

Donna Spencer, La Presse Canadienne