Hockey: les Condors reprennent l'action avec de nouveaux visages

Les vétérans Samy Paré (Allemagne), Charles-Édouard Drouin (U Sports, Moncton), Jacob Bernard (Suède), Mikisiw Awashish (U Sports, McGill) et Émile Provencher (Senior AAA) ayant complété leurs stages juniors pour passer au niveau supérieur, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont mis la main à la pâte pour combler les postes disponibles au sein de leur équipe de hockey.

Le travail des recruteurs et de toute l’organisation ne s’est jamais arrêté et plusieurs signatures importantes ont eu lieu au cours des derniers jours.

Ainsi, l’attaquant Alexandre Lamarre, originaire de L’Ancienne-Lorette, qui a terminé la dernière saison avec le Drakkar de Baie-Comeau se joint aux Condors pour la saison 2022-2023. Il avait accumulé 20 points en 21 parties avant que le Drakkar le rappel de façon permanente l'automne dernier. Alexandre a beaucoup appris de son passage dans la LHJMQ et son expérience sera un atout important pour la prochaine saison.

L’ancien porte-couleurs des Élites de Beauce-Appalaches et des Chevaliers de Lévis, l’attaquant Xavier Labbé joint aussi l'équipe. Originaire de Saint-Georges, il évoluait l’an dernier avec les Filons de Thetford (Collégial D1- RSEQ) et il avait été rappelé par les Condors pour trois parties. Xavier a aussi participé au camp des Olympiques de Gatineau et il se joint à l’équipe de sa région afin d’ajouter de l’expérience et de la vitesse à l’attaque des Condors.

Autre acquisition, le défenseur Mathieu Martel, qui évoluait avec les Lions de St-Lawrence (Collégial D1- RSEQ) l'an dernier et qui avait été rappelé par les Condors pour deux parties et par les Voltigeurs de Drummondville pour quatre parties. Mathieu a été un des derniers joueurs retranchés au camp des Voltigeurs et se joindra aux Condors dès cette semaine afin d’ajouter de l’expérience à la jeune défensive.

Enfin, le directeur-gérant Billy Lessard et l’entraîneur-chef Jonathan Ferland ont continué de travailler fort dans les derniers jours. Leurs efforts ont porté fruit, car tard dimanche soir, Jean-Raphaël Roy, qui jouait pour le Phoenix de Sherbrooke lors des deux dernières saisons, confirmait son arrivée dans l'organisation des Condors.

L'étudiant-athlète de 18 ans, ancien porte-couleurs des Élites de Beauce-Appalaches et des Chevaliers de Lévis est originaire de Saint-Georges et possède un bon physique à 6 pieds 2 pouces et 200 livres. Ayant choisi de poursuivre sa carrière junior avec les Condors, il se dit excité de revenir à la maison et de pouvoir jouer devant les siens.

« C’est certain que j’ai hâte de revoir mes anciens coéquipiers des Élites et des Chevaliers, et de pouvoir jouer à la maison après ces deux années et demie passées à l'extérieur. J'entends tout faire pour gagner avec le club de ma région et je suis très excité de participer aux succès des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. »

La saison repart le 9 septembre

Le nouvel entraîneur-chef des Condors, Jonathan Ferland, a eu son baptême de feu dans la LHJAAAQ avec deux belles victoires ce weekend face aux rivaux tel que l’Everest de Montmagny (6-2) et du Titan de Princeville (5-4) dans des matchs hors-concours.

Les deux dernières parties hors concours auront lieu demain à Princeville et le lendemain, 2 septembre, alors que l’Everest sera de passage au Centre Sportif Lacroix-Dutil dès 20 heures.

Plusieurs vétérans sont également de retour avec l’équipe cette année en plus des recrues qui s’ajoutent à la formation. Tous ces étudiants-athlètes faisant partie de l’alignement final des Condors seront du match d’ouverture de la nouvelle saison qui sera disputé le vendredi 9 septembre.

Collaboration au texte: Pierre-Luc Siméon.