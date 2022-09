Les Dragons partent leur saison du bon pied

Les Dragons Juvénile de la Polyvalente de Saint-Georges ont remporté leur premier match de la saison 28-7 contre le Phénix de Nicolas-Gatineau, qu’ils recevaient vendredi.

La rencontre était précédée d’une courte cérémonie pour présenter les joueurs de l’édition 2022 ainsi que le capitaine honoraire de la saison, Christian Dallaire.

La nervosité semble affecter légèrement les Dragons en début de match : quelques erreurs d’exécution font en sorte que le Phénix inscrit un touché sur un retour de botté de dégagement. Peu après, le porteur Gabriel Leclerc brise la glace pour créer l’égalité 7-7.

Au deuxième quart, les pénalités sont coûteuses pour les Dragons, mais la défensive garde l’équipe dans le coup, en bloquant l’adversaire à deux reprises à la porte des buts, entre autres quand Alexis Busque recouvre un ballon arraché à l’adversaire par Raphaël Bélanger en fin de première demie.

Il faudra attendre en fin de troisième quart avant que d’autres points ne s’ajoutent au tableau. Gabriel Leclerc inscrit alors son deuxième majeur du match, suivi d’un troisième en début de quatrième quart.

Félix-Antoine Thibault récupère un ballon échappé par l’adversaire, puis Zach St-Hilaire fait de même avec moins de deux minutes au match, permettant à Antoine Gosselin de confirmer la victoire des Dragons avec un touché qui portait la marque à 28-70.

À la suite de cette victoire, l’entraîneur-chef Carl Dallaire commentait : « Nous avons joué un bon match, surtout en deuxième demie. Une erreur sur les unités spéciales nous a coûté notre seul touché accordé. Alexy Grondin a réalisé d'excellents bottés de dégagement avec une moyenne de 38 verges. Défensivement nous avons livré la marchandise avec 0 points accordés. »

Jacob Dutil, (8,5 plaqués), Félix-Antoine Thibault (6 plaqués, dont 4 pour perte de terrain et 2 sacs), Thomas Poulin (7,5 plaqués, 1 passe rabattue) et Raphaël Bélanger (4 plaqués, 1 passe rabattue) ont connu un fort match en défensive. À l’offensive, le quart-arrière Charles Boulianne a complété 21 de ses 33 passes, dont deux de touché, pour un total de 276 verges. Ses cibles de prédilections ont été Hubert Drouin (6 passes captées pour 82 verges) et Antoine Gosselin (5 passes captées pour 70 verges). Quant au porteur Gabriel Leclerc, en plus de ses trois touchés, il a cumulé 52 verges par la passe et 122 par la course. Soulignons enfin le travail de la ligne offensive, notamment Camron Boutin.

Les Dragons seront de nouveau à domicile ce vendredi 9 septembre, pour recevoir les Sphinx de l’École secondaire Jacques-Rousseau de Longueuil à 19 h 30.

Collaboration au texte: Frédéric Poulin.