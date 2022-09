Les Condors terminent leur calendrier préparatoire avec une victoire de 4 à 1

Malgré la performance à oublier du jeudi 1er septembre à Princeville, alors que les Condors ont subi une défaite de 10 à 4 face au Titan, les hommes de Jonathan Ferland sont revenus en force le lendemain en battant l’Everest de la Côte-du-Sud par la marque de 4 à 1.

Le match face au Titan a débuté à vive allure, mais dès la 13e minute de jeu, Maxime Boisvert, Joshua Laflamme et Émile Gagné ont inscrit 3 buts en moins de 50 secondes, ce qui a semblé couper les jambes des Condors. Jean-Raphaël Roy et Xavier Labbé ont bien tenté de ramener l’équipe dans le match en réduisant l’écart à 4-2, mais le mal était fait et le Titan a mis le match hors de portée. La marque finale fut 10 à 4.

Le lendemain, au Centre Sportif Lacroix-Dutil, les nouveaux joueurs ont pu apprécier le confort des installations locales pour la 1ere fois, ce qui a semblé donner de l’énergie aux locaux qui ont démarré le match avec beaucoup de pression en zone offensive.

Ce sont les vétérans Champagne, Lepage, Côté, Hébert et Louchard qui ont pris les choses en mains, ce qui a motivé les recrues. En milieu de première période, William Lepage remet à Émile Côté qui traverse la patinoire et prend un bon tir sur le gardien Jonathan Labrie, ce dernier fait l’arrêt et Côté récupère son retour, avec un effort ultime depuis l’arrière du filet, il parvient à une main à remettre à Dylan Champagne dans l’enclave, qui ne rate pas une telle occasion. C’était alors 1-0.

En milieu de 2e période, sur une descente à 4 contre 2, Tristan Laflamme a pris un tir qui a dévié sur un défenseur des Condors pour tromper la vigilance de Jérémy Louchard pour créer l’égalité.

En 3e, le trio Hébert-Champagne-Lepage a marqué deux fois et grâce à la pression de Xavier Labbé, Alexandre Lamarre a pu couper l’attaque de l’Everest alors qu’ils avaient retiré le gardien. Le #91 a effectué un tir de plus de 110 pieds pour sceller la 3e victoire en 4 sorties pour les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Jérémy Louchard n’a rien accordé après le tir dévié, il a réalisé 19 arrêts sur 20 tirs, ce qui porte sa moyenne de but alloué en match prés-saison à 0,60 et un impressionnant pourcentage d’arrêt de 0,979.

Le calendrier régulier débutera ce vendredi, le 9 septembre à 20 h, alors que la nouvelle équipe d’expansion dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec, le VC de Laval sera au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour l’ouverture locale de vos Condors.

Collaboration au texte: Pierre-Luc Siméon.