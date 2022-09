Un gala de boxe réussit à Saint-Zacharie

Le Super Gala de Boxe Dan Express s'est déroulé samedi soir dans le Stade municipal de Saint-Zacharie devant une audience en feu.

Douze combats ont eu lieu à partir de 19 h, dont trois démonstrations. Plusieurs boxeurs locaux étaient sur le ring. Le public de la Beauce était bien présent pour supporter ses champions.

Voici la liste des combats :

- 130 lbs : Jessy Landry (victoire) VS Ryan Allen

- 105 lbs : Mikael Dupuis VS Dylan Gariepy (victoire)

- 180 lbs : Dany Poirier (victoire) VS Mathieu Bergeron

- 147 lbs : Olivier Bintet-Patoine VS Joey Leclerc-Leduc (victoire)

- 200 lbs+ : Alexandre Raby VS Alexandre Jolicoeur (victoire)

- 140 lbs : Hendrik Dionne VS Charly Dery (victoire)

- 200 lbs+ : Jean-William Caron VS Chris Goulet (victoire)

- 175 lbs : Gaetan Lanclume VS Alex Morin (victoire)

- 170 lbs : William Breton (victoire) VS Anthony Vallée

- 170 lbs : Cédrik Bégin (victoire) VS Steeven Samson

- 165 lbs : Dave Rodrigue VS Yoan Trottier (ex aequo)

Retour en images sur cette soirée.