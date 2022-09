Hockey: les Condors étaient en feu pour l'ouverture de la saison

Le match inaugural de la saison des Condors hockey, qui s'est joué hier soir au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, est marqué par une victoire de 10 à 6 face au VC de Laval.

Les joueurs étaient en feu pour ce premier match de la saison à domicile. Le trio de Dylan Champagne (cinq passes), William Lepage (quatre buts) et Charles-Étienne Hébert (trois buts et deux passes) a récolté 14 points. Mentionnons également que William Gagné a été crédité de sa première victoire de la saison (19e en carrière) avec 32 arrêts. Les unités spéciales ont été solides avec cinq buts sur sept occasions.

Pour sa part, Philip Olivier Rochette a subi une mise en échec vicieuse et sera à l'écart pour quelque temps.

Jean Raphaël Roy sera suspendu pour avoir engagé un combat avec moins de cinq minutes à jouer en 3e période. Tout comme Jeremy Roy pour avoir participé à une 2e bagarre sur le même jeu.

Jean-Raphaël Roy a aussi réalisé le premier tour du chapeau à la Gordie Howe des Condors avec un but, une mention d'aide et une bagarre.

L'avis de l'entraineur

Selon le nouvel entraîneur-chef de la formation, Jonathan Ferland, la première période a été la meilleure. « On était en contrôle, l'autre équipe n’est presque pas rentrée dans notre zone. Offensivement on a créé des chances. On a joué en groupe de cinq sur la glace, défensivement, offensivement. C'est le genre de match qu'on veut jouer! »

La deuxième période a été affectée par plusieurs pénalités, mais l'équipe a essayé d'autres techniques.

Malgré un bon début de troisième période, Jonathan Ferland regrette que la deuxième moitié de cette période ait pris une autre allure. « On a arrêté de jouer et on a laissé l'autre équipe faire des buts, on a laissé notre gardien tout seul et ça, ce n’est pas le genre de période qu'on veut avoir comme entraineur. » Plusieurs bagarres ont également conduit à des suspensions de joueurs. L'équipe n'a pas su gérer ses émotions d'après lui. « C'est un processus d'apprentissage. Je leur ai dit après le match qu'il faut apprendre de ça parce que la saison est longue et on ne veut pas répéter ce genre d'erreurs là. »

Prochain match

Les Condors seront à nouveau sur la glace ce dimanche, à Saint-Jérôme.

« On a un effectif un peu réduit, mais j'ai confiance en mon groupe ! », a conclu Jonathan Ferland alors qu'il est questionné à la fin du match.