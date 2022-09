Le Centre Caztel reçoit le premier « Showcase Desjardins »

Les 23 et 24 septembre, dix équipes de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches s'affronteront lors du premier « Showcase Desjardins » au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Les équipes attendues sont : le Lafontaine de Bellechasse, de Lévy Honda de Lévis, du Model de Lotbinière, du SM Concept de Montmagny, de l’Expert junior AA de Saint-Romuald, des Bulldogs de Beauce-Centre, de Cité construction de Disraeli, du Boutin express de Plessisville, des Beaucerons de Sainte-Marie et de l’Assurancia junior AA de Saint-Georges.

Pour l’occasion, entre 250 et 300 joueurs seront présents pour disputer des matchs entre eux et donneront tout ce qu’ils ont pour se faire remarquer afin de se tailler une place dans l’une des équipes qui compose la ligue.

Bien que la LHJAACA existe depuis plus d’une quarantaine d’années, la ligue demeure malgré tout méconnue auprès de certains amateurs de hockey. Cette première édition du « Showcase Desjardins » permettra donc d’accroître le nombre de spectateurs qui se déplaceront pour constater le haut calibre du jeu des joueurs et augmenter par le fait même la crédibilité de ces jeunes. Quinze matchs seront disputés pendant ces deux journées. Le tout débutera vendredi soir et se poursuivra le lendemain pour se terminer samedi soir.

Afin d’officialiser le tout, une mise au jeu protocolaire sera présentée sur la patinoire Desjardins, vendredi lors du match de 19 h 30 opposant les équipes de Bellechasse et Sainte-Marie. Toujours le même soir, le hockey fera également place à la musique avec la participation du chansionnier mariverain, Frédéric Marois, qui sera présent à compter de 20 h pour mettre de l’ambiance au Centre Caztel. Le but est de rendre ce rassemblement dynamique et ainsi créer une tradition.

Pour le président de la LHJAACA, François Loubier, le présent « showcase » n’aurait pas pu avoir lieu sans la contribution d’importants partenaires dont Desjardins est le commanditaire officiel de l’événement : « Nous sommes heureux de constater que les entreprises embarquent avec nous dans cette aventure. Notre ligue est avant tout une grande famille dans laquelle fait partie les joueurs mais également tous les collaborateurs qui participent au succès de notre premier showcase ainsi que les spectateurs. Nous sommes convaincus que cette activité aura des retombées positives sur la ligue ainsi que sur les jeunes athlètes. »

Il est possible d’obtenir tous les détails entourant cet événement en se rendant sur le site Internet de Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches au www.junioraa.ca ou en consultant la page Facebook du même nom.