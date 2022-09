DekHockey St-Georges couronne ses champions de la saison estivale

Durant les deux dernières fins de semaine, DekHockey St-Georges a couronné les champions de la saison estivale qui sont divisés dans treize catégories.

Le propriétaire Michael Gilbert était très heureux de la popularité pour le club et le sport. Mentionnons qu’un total de 225 équipes ont joué durant l’été. De plus, dans ce nombre on trouve 90 équipes juniors (3 à 14 ans).

« On a vraiment une belle gang de crinkés au dek et c’est ce qui permet à tout l’monde d’avoir autant d’fun saisons après saisons! Un gros gros merci! » peut-on lire sur leur page Facebook.

Champions

Dans la catégorie Masculin B1, c’est le Kryptonix Mining qui a remporté les honneurs. On y retrouve un total de cinq équipes.

C’est Industries Villageois chez les B2 qui a été couronnée grande gagnante. On y retrouve cinq équipes.

L’équipe Carrier-Bégin s’est classée numéro un dans la catégorie C1. On y retrouve neuf équipes.

Les Mighty Pucks sont les grands champions chez les C2. On y retrouve sept équipes.

Dans la catégorie C3, c’est Dulvatex qui a été couronnée. On y retrouve sept équipes.

Le Royal Pigs est reparti avec les honneurs dans la catégorie D1. On y retrouve 14 équipes.

L’équipe Caravan Softoys est devenue championne de la saison chez les D2. On y retrouve dix équipes.

Chez le mixte B, c’est le Familiprix qui a remporté la saison. On y retrouve quatre équipes.

Le vainqueur du mixte C est TGC. On y retrouve six équipes.

Le MFV est champion de la saison dans le mixte D. On y retrouve 13 équipes.

Du côté féminin B1, ce sont Les Babees qui ont été couronnées championnes. On y retrouve sept équipes.

Le CEO Medic a remporté les honneurs chez le féminin B2. On y retrouve sept équipes.

MIA Xpress a vaincu tout leurs adversaires du côté du féminin C1. On y retrouve onze équipes.

Les Cowgirls du féminin C2 sont reparties avec un nouveau titre. On y retrouve neuf équipes.

L’équipe Red Carpet est championne chez le féminin D1. On y retrouve douze équipes.

Finalement, les championnes chez le féminin D2 sont Aux Barniques du coin. On y retrouve sept équipes.

Inscriptions à la prochaine saison

Il est possible de s’inscrire pour la saison d’automne-hiver jusqu’au 30 septembre. Les parties débutent à la mi-octobre.