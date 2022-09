Chloé Grondin devient la première championne de la triple couronne féminine

À seulement 15 ans, la jeune pilote Chloé Grondin en a sous le capot! La fin de semaine passée, elle a remporté deux titres, celui de vice-championne en Nascar sport compact amateur et celui de championne de la triple couronne féminine.

Ce samedi 17 septembre se déroulait la dernière course du championnat Nascar sport compact amateur qui comptait dix épreuves. Au total, 34 voitures ont pris part à ce championnat, dont Chloé Grondin au volant de sa voiture numéro 32.

Les amateurs présents et son équipe s'entendent à dire que c'était « la plus belle course de l’année pour Chloé ». Elle est partie de la 6e position d’une finale de 50 tours. Après 13 tours, elle a réussi à remonter en 3e position après trois drapeaux jaunes. À la dernière relance et à seulement sept tours de la fin, il y a eu une belle bataille entre Jérémie Bergeron #81 et Jonathan Guimond #11. Mais à trois tours de la fin, Chloé s'est faufilée en deuxième position jusqu'à la ligne d'arrivée.

Elle a donc terminé en deuxième position du championnat NASCAR 2022.

Puis le lendemain, dimanche 18 septembre, c'était la dernière des trois courses de la triple couronne féminine. Partant de la 10e position, c’est au 17e tour que Chloé prit le devant de la course.

Elle avait déjà remporté les deux premières courses de cette compétition, ce qui lui a permis d'être couronnée championne de la première édition triple couronne féminine.

Interrogée en fin de course, Chloé a indiqué être fière de son parcours et a également félicité ses adversaires.

« Un bilan de fin d’année plus que satisfaisant avec une victoire, trois deuxième position et six tops 5 pour le championnat et trois victoires pour la triple couronne », a mentionné son équipe dans une publication Facebook. « Toute ton équipe et ta famille tiennent à te féliciter pour cette superbe année. Tu nous as fait vibrer tous les week-ends! Tu es une jeune femme de 15ans avec un talent extraordinaire!! »