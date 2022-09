Victoire pour toutes les équipes des Élites Beauce-Appalaches

Les cinq équipes des Élites Beauce-Appalaches débutaient leur saison régulière cette fin de semaine. Elles ont toutes remporté leur partie. Rappelons qu’elles évoluent dans la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ).

En cette belle journée d’ouverture du samedi 17 septembre 2022, la majorité des équipes beauceronnes affrontaient des formations du Blizzard du Séminaire Saint-François à l’exception des M13 AAA Élites en voyage au Saguenay.

Ensemble, elles sont parvenues à obtenir cinq victoires et deux nulles.

M13 AAA

Le M13 AAA disputait son match à l’Aréna Michel-Labadie à Québec. Match amplement disputé au niveau offensif avec un résultat de 5 à 5 contre le Blizzard Séminaire Saint-François. Samuel Beaulieu s’est distingué avec deux buts et une passe pendant que les autres buts ont été l’œuvre de Zachary Cloutier, Olivier Tanguay et Brandon Lemire. Le gardien de but Morgan Bisson a très bien défendu son filet.

Selon l’entraîneur-chef Louis Bilodeau : « nous devons améliorer notre positionnement en zone défensive, mais nous sommes très fort en échec avant n’accordant que très peu d’espace à l’adversaire. »

La prochaine rencontre se tiendra à l’aréna Bruno-Verret le samedi 24 septembre à 13 h contre les Corsaires de Pointe-Lévis.

M13 AAA ÉLITES

Le M13 AAA Élites était au Saguenay pour jouer contre l’Espoir dans un programme double. Simon Delarosbil, Ludovic Plante, Hugo Bergeron et Ludovic Doyon ont été les quatre marqueurs pour la victoire du samedi par la marque de 4 à 2 à l’aréna Foyer des Loisirs à Jonquière.

Pour ce qui est du match du dimanche, les Élites ont écrasé par la marque de 5 à 1 l’équipe du Saguenay.

Ludovic Plante, Félix Couture, Jacob Marcoux, Logan Carrier et Loïk Poulin ont été les cinq buteurs dans la victoire toujours à l’aréna Foyer des Loisirs à Jonquière. En n’accordant que trois maigres buts en deux matchs, les deux gardiens utilisés et la brigade défensive ont été intraitables.

L’entraineur-chef Alexandre Roy nous mentionnait : « L’équipe a joué deux matchs très intenses du début à la fin en mettant beaucoup de pression sur l’adversaire causant plusieurs revirements et plusieurs chances de marquer. »

La prochaine rencontre aura lieu à domicile à l’aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin samedi 24 septembre à 12 h contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.

M15 AAA

Grâce à la brigade défensive et le brio de la gardienne de but Kellyane Poulin, le M15 AAA a travaillé d’arrache-pied en infériorité numérique une grande partie de la rencontre (zéro but accordé en 11 infériorités numériques) pour soutirer leur première victoire par la marque de 2 à 1 contre le Blizzard du Séminaire St-Francois à l’aréna Michel-Labadie samedi.

Les deux buts de la rencontre ont été l’œuvre d’Anthony Breton et de Rafael Giroux.

Comme nous soulignait l’entraineur-chef Jean-François Cimont : « Ce fut un gros travail d’équipe en réduisant au minimum les chances de marquer de l’adversaire tout le long du match. »

Le prochain match aura lieu à domicile à l’aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin samedi 24 septembre à 13 h 30 contre les As de Québec.

M15 AAA ÉLITES

Le M15 AAA Élites a connu un match nul 4 à 4 contre le Blizzard du Séminaire Saint-François au centre multifonctionnel de Saint-Raymond samedi.

La Formation Beauce-Appalaches tirait de l’arrière 3 à 1 suite à de nombreux revirements créés surtout lors de la deuxième période. L’entraîneur a revu son trio en troisième période. Il était composé de Dubé-Pouliot-Champagne. Cela leur a permis de remonter en marquant à leurs deux premières présences.

Sam-Félix Poulin, Zacharie Lessard, Charles-Albert Pouliot et Charles-Antoine Dubé ont été les quatre marqueurs pour cette rencontre. De l’autre côté de la patinoire, le gardien de but Ryan Gagné et le défenseur Hayden Pouliot ont été constants tout au long du match avec deux solides performances défensives.

Voici les propos d’après match de l’entraîneur-chef Philippe Garnier : « Une performance honnête de notre formation M15 AAA ÉLITES contre une très bonne équipe de notre division ».

Le prochain match aura lieu à domicile à l’aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin samedi 24 septembre à 15 h contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.

M17 AAA

Le M17 AAA a remporté la victoire contre le Blizzard du Séminaire Saint-François par la marque de 4 à 2. Nathan Boucher s’est démarqué avec un but et deux passes pendant que les autres buts ont été l’œuvre de Maverick Labonté, Alex Gilbert et David Mathieu.

Pour leur deuxième rencontre du week-end, les Élites ont fait tout une remontée pour l’emporter 6 à 4 contre les Corsaires de Pointe-Lévis à l’aréna Bruno-Verret. Pourtant, ils tiraient de l’arrière 3 à 0 plus tôt dans le match.

Toute l’équipe a bien joué et particulièrement le trio Nadeau-Duhamel-N. Boucher qui a mené la charge tout le long du week-end.

L’entraineur-chef Yoan Pinette était bien fier de son équipe : « Une fin de semaine à l’image de notre nouvelle identité d’équipe qui n’abandonne jamais et à l’image des Beaucerons. »

Le prochain match aura lieu à domicile à l’aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin samedi 24 septembre à 17 h contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.