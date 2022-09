Les Chevaliers explosent au deuxième vingt

Les Chevaliers ont bien débuté leur fin de semaine de deux matchs en moins de 24 heures avec une poussée de quatre buts sans réplique en deuxième période, qui a pavé la voie à une victoire de 5-2 au dépend du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Le match a eu lieu ce vendredi soir devant une foule de 624 spectateurs.

La première période fut bien partagée entre les 2 équipes. Les locaux sont les premiers à noircir la feuille de pointage. À 18:59, le lancer de Thomas Paquet bat le gardien Raphaël Précourt du côté du bâton.

L’histoire du match est survenue en 2e période. Il n’y avait que 30 secondes de jouer lorsque les Chevaliers ont doublé leur avance. En avantage numérique, Alexis Tanguay complète un bel échange à trois pour inscrire son 7e but de la saison. Les passes sont accordées à Thomas Paquet et Émerik Paris. Matt Gosselin donne une avance de trois buts à son équipe avec son 4e filet de la campagne. Les représentants de Chaudière-Appalaches poursuivent leur domination. À 7:36, le lancer de la ligne bleue de Simon-Olivier Mainville semble surprendre le gardien Précourt. Il s’agit de son premier but pour le défenseur recru des Chevaliers. Ce but a poussé l’entraîneur du Blizzard à demander un temps d’arrêt et de remplacer son gardien partant pour changer l’allure du match. Quelques minutes plus tard, Justin Carbonneau porte la marque à 5-0 avec un lancer dans le haut du filet. Les Lévisiens ont dominé 6 contre 16 au chapitre des lancers au deuxième vingt.

Au dernier engagement, les visiteurs inscrivent deux buts en avantage numérique. Les buts sont venus du bâton de Dalan Grubissa et de Louis-Alex Tremblay. Le gardien des Chevaliers, Luc-Antoine Labbé, a effectué plusieurs gros arrêts pour empêcher toute remontée de nos voisins de la Rive-Nord. Les joueurs de Pier-Luc Giguère ont dirigé 33 lancers sur le duo de gardiens Précourt et Cloutier. De son côté, le cerbère des Chevaliers a reçu 27 lancers.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Thomas Paquet des Chevaliers;

2e étoile : Justin Carbonneau des Chevaliers;

3e étoile : Louis-Alex Tremblay du Blizzard.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu aujourd'hui à 16 h alors que le Collège Esther-Blondin sera en visite.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA