La première édition de « Saint-Éphrem en course » a été un succès !

La toute nouvelle course à pied de Saint-Éphrem a réuni plus de 210 participants ce samedi 24 septembre.

« Ç’a été au-delà de nos attentes parce qu’au début on espérait avoir une centaine d’inscriptions », a expliqué Michel Champagne, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Cet événement visait à promouvoir la santé et les saines habitudes de vie à travers trois courses, une de 10km, une autre de 5km et une dernière de 2 km qui s’adressait surtout aux enfants. Cette diversité a permis de rejoindre de nombreuses familles et trois écoles se sont également prêtées au jeu.

« On est vraiment content ! Ça a été un événement rassembleur à Saint-Éphrem qu'on n'avait pas eu depuis longtemps », d’ajouter Michel Champagne.

L’organisation a confirmé qu’une deuxième édition verrait le jour l’an prochain. Avec une meilleure préparation cette fois-ci, car la première course a été mise en place en quelques semaines seulement.

Notons que les gagnants de chaque course se sont vu remettre des trophées. Il y en avait pour les trois premières positions hommes et femmes.