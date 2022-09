Les Dragons rebondissent à Lévis

Après leur cuisante défaite de la semaine précédente, les Dragons Juvénile de la Polyvalente de Saint-Georges se sont ressaisis en battant les Corsaires de Lévis par la marque de 27-7, vendredi dernier.

Pratiquement tout le premier quart et la moitié du deuxième se passent dans la zone des Corsaires, notamment grâce à un excellent travail de la défensive. Il faudra cependant attendre en milieu de deuxième quart pour que les Dragons brisent la glace avec le touché d’Antoine Gosselin. Matis Bourque enchaîne avec le deuxième touché des siens peu avant la mi-temps, mais la transformation est ratée sur la séquence.

En milieu de troisième quart, Gabriel Leclerc inscrit un touché qui porte l’avance des Dragons à 20-0, puis les Corsaires finissent par s’inscrire au tableau en fin de quart. Leclerc réussit un deuxième touché au dernier quart, et on signale peu d’autres faits saillants à ce match, si ce n’est qu’un ballon recouvré par Raphaël Bélanger alors que les Corsaires se faisaient menaçants vers la fin du match.

Le quart-arrière Charles Boulianne a lancé 38 fois pour atteindre les 23 réceptions, pour un total de 250 verges, plus les 33 verges de son substitut Alexy Grondin. La troupe des receveurs a bien répondu à l’appel, notamment Hubert Drouin avec ses 9 réceptions bonnes pour 125 verges. En plus de ses deux touchés, Gabriel Leclerc, utilisé au sol et par la passe, a cumulé un total de 131 verges de gains.

La défensive était nettement plus affamée cette semaine, en constatant son total de 6 plaqués pour perte, dont 5 sacs du quart, plus 8 passes rabattues. Raphaël Bélanger a notamment réalisé 9,5 plaqués. Noa Gilbert (3 plaqués et 3 passes rabattues), Raphaël Bouchard (3 plaqués dont 2 sacs) et Alex Grondin (2 plaqués pour 1 sac, plus 2 passes rabattues) ont également connu un match à la hauteur des attentes.

« Nous avons livré un bon match en général. Certains joueurs ont performé à plus d’une position et ça a fait une différence. Nous devons tout de même améliorer certaines facettes de notre jeu pour être préparés contre les Estacades. Il faudra entre autres pratiquer nos bottés de précision. On pense déjà au prochain match! », commentait l’entraîneur-chef Carl Dallaire.

Avec une fiche de 2-2, les Dragons reviennent à la maison ce vendredi 30 septembre à compter de 19 h 30, pour affronter les Estacades de Trois-Rivières, une équipe invaincue cette saison.

Source : Frédéric Poulin, responsable des communications