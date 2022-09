Un week-end difficile pour les Élites Beauce-Appalaches

À l’exception des M13 AAA qui ont gagné leur match du samedi, toutes les autres équipes du programme de hockey des Élites Beauce-Appalaches ont baissé pavillon en ce 2e week-end d’activités dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

Quatre des cinq matchs de samedi se déroulaient à l’Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin. Ce fût un samedi plutôt difficile pour nos Élites Beauce-Appalaches, comme prouve cette fiche d'une victoire, un verdict nul et quatre défaites.

Seule équipe victorieuse, la formation M13 AAA a sauvé l’honneur des Élites en disposant des Corsaires de Pointe-Lévy par la marque de 4 à 1.

Prendre note que samedi prochain, le 1er octobre, il y aura un programme quinquennal à l’Aréna de St-Éphrem car les cinq équipes des Élites Beauce-Appalaches y joueront leur match à domicile contre les As de Québec.

M13 AAA

Seule formation qui disputait leurs matchs par un programme double et par surcroît sur des patinoires adverses différentes, la formation M13 AAA a très bien débuté son week-end en écrasant les Corsaires de Pointes-Lévy 4 à 1 à l’Aréna Bruno-Verret.

Les deux premières périodes se sont déroulées avec beaucoup d’intensité. En faisant les arrêts clés dans les moments propices, le gardien Alexis Maheux a su garder l’équipe dans le match.

C’est en 3e période que les joueurs M13 AAA se sont démarqués en prenant de meilleures prises de décision avec la rondelle, résultant en quelques buts. Les quatre buts de la rencontre de nos Élites Beauce-Appalaches furent l’œuvre de Raphaël Bilodeau, Samuel Beaulieu, Nathan Duhamel et Zachary Cloutier dans un filet désert.

Pour ce qui est du match du dimanche 25 septembre contre les Estacades de la Mauricie au Colisée Jean-Guy Talbot, l’équipe a quitté Trois-Rivières avec un verdict nul 5 à 5.

Le M13 AAA a démontré beaucoup de caractère en créant l’égalité d’un but d’Édouard Corriveau en avantage numérique en fin de rencontre.

L’indiscipline a fait mal en début de match car l’équipe tirait de l’arrière 5 à 3 à la fin de la 2e période. Les autres buts furent marqués par Alexandre Patry, Samuel Beaulieu, Zachary Cloutier et Brandon Lemire.

Voici les propos de l’entraîneur-chef Louis Bilodeau : « Je suis très fier du niveau de compétition de notre équipe. »

Pour débuter le programme quinquennal à l’Aréna de St-Éphrem samedi le 1er octobre prochain, nos M13 AAA affronteront la formation des As de Québec dès 12h.

M13 AAA Élite

Il n’a fallu qu’un bref moment en début de rencontre pour déterminer l’allure de ce match.

En effet, l’adversaire, le Blizzard du Séminaire St-François, a marqué trois buts sans riposte en 2 minutes de la première période en imposant le tempo du match à l’Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin. Pas besoin de vous dire que ce fut un début de match déterminant puisque la rencontre s’est soldée par une défaite de 4 à 0 de nos M13 AAA Élite.

Néanmoins, la formation de Beauce-Appalaches a tout de même eu quelques chances de marquer, sans toutefois les concrétiser.

L’entraineur-chef Alexandre Roy nous rassurait : « L’effort a été présent jusqu’à la fin de ce match et notre équipe va continuer de travailler fort cette semaine pour rebondir la semaine prochaine.»

On vous invite à la prochaine rencontre des M13 AAA Élite, qui aura lieu à l’Aréna de St-Éphrem samedi le 1er octobre à 13h30 contre l’équipe des As de Québec.

M15 AAA

Tout comme le M13 AAA Élite, notre formation M15 AAA a connu également une première période à oublier.

Les As de Québec ont imposé leur rythme et ont bombardé la formation de Beauce-Appalaches en leur infligeant 5 buts sans réplique lors du premier engagement.

Malgré la défaite, il faut souligner la prestation de Thomas Cyr qui expérimentait la position de défenseur pour la première fois et qui a su tirer son épingle du jeu en faisant sentir sa présence physiquement tout au long du match.

L’entraineur-chef Jean-François Cimon nous soulignait: « Nous sommes sortis intimidés par l’adversaire lors de la première période, mais nos joueurs se sont repris en main pour donner une bonne opposition en 2e et 3e période en gardant le score inchangé.»

Il sera possible de venger cette défaite contre les As de Québec dès samedi prochain, le 1er octobre, à l’Aréna de St-Éphrem à 15h car l’équipe de Québec sera de nouveau les adversaires de nos M15 AAA.

M15 AAA Élite

Mauvais match de nos M15 AAA Élite contre le Blizzard du Séminaire St-François samedi dernier à l’Aréna Simon Nolet de Lac Etchemin en se concluant par une défaite de 7 à 3.

L’indiscipline a été remarquée pendant le match et plus particulièrement en 3e période, brisant et étirant le tempo de la rencontre.

Pour la cause perdante, les trois marqueurs de nos Élites Beauce-Appalaches furent Jacob Boucher, Hayden Pouliot et Élie Champagne. Amélioration digne de mention à Mylan Paré qui a élevé son jeu d’un cran.

L’entraîneur-chef Philippe Garnier nous expliquait: « Dès qu’on avait un élan pour prendre un certain momentum, notre indiscipline nous coupait l’herbe sous le pied. C’est un match à oublier, puis nous recommencerons à travailler sur nous dès ce lundi lors de la pratique ».

Prochaine rencontre sera à domicile et se tiendra à l’Aréna de St-Éphrem samedi le 1er octobre à 16h30 contre l’équipe des As de Québec, une formation habituellement bien structurée.

M17 AAA

Malgré un bien meilleur comportement offensif en 3e période, notre formation M17 AAA a malheureusement subit la défaite par un pointage de 4 à 2 contre le Blizzard du Séminaire St-François à l’Aréna Simon Nolet de Lac Etchemin en début de soirée, samedi dernier.

Ce sont les deux marqueurs, le capitaine, Maverick Labonté, et Logan Poulin qui avaient entamé la remontée dès le début de 3e période.

L’entraineur chef, Yoan Pinette, était songeur suite à ce match : « Nous avons de la difficulté à bien débuter les parties, nous faisons constamment du hockey de rattrapage, malheureusement nous avons manqué de temps pour notre dernier match.»

Pour conclure le programme quinquennal à l’Aréna de St-Éphrem, samedi le 1er octobre prochain, nos M17 AAA affronteront l’équipe des As de Québec à 18h30.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.