Ralph Lizotte et Thomas Pelletier-Jean champions 2022 en Mini Sportsman

Les pilotes Mini Sportsman Fromagerie Victoria ont pris part à leur dernier programme de la saison du côté de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction le samedi 17 septembre.

Dans la division développement, 12 voitures ont pris le départ. Pour cette finale de championnat, c’est Rafael Grenier #24 de Piopolis qui donna le départ avec Benjamin Labrecque #7 de Saint-Damien-de-Buckland à ses côtés.

Une fois de plus, les jeunes pilotes féminines se sont démarquées. Ayant pris le départ en 7e position, Élykia Roy #077 de Saint-Damien-de-Buckland fit toute une remontée pour se tailler une place en 1re position et ainsi remporter l’épreuve. Quant à Stacy Labrecque #22 également de Saint-Damien-de-Buckland, elle termina en 2e position après un départ au 8e rang. Benjamin Labrecque #7 termina sur la 3e marche du podium.

Le trophée étoile a été remis à Rafael Grenier #24 pour sa belle performance, terminant la course en 4e position.

À l’issue des 10 courses de la saison, c’est Thomas Pelletier-Jean #12 de Cap-St-Ignace qui est déclaré champion de la saison 2022 avec 67 points. Thomas a su se démarquer tout au long de la saison avec 2 premières positions et 4 présences totales sur le podium. Non loin dernière lui, avec 65 points, Élykia Roy #077 termine 2e au classement général. Avec 6 présences sur le podium, dont 4 premières positions, cette jeune fille a su démontrer son talent et sa rapidité en piste. Finalement, c’est Charles Marois #42 de Saint-Lambert qui prend le 3e rang du classement avec 3 présences sur le podium cette saison.

Élite

Dans la division élite, 10 voitures ont pris le départ. Pour cette finale de championnat, c’est Antoine Maheu #46 de Saint-Michel qui donna le départ avec Elykia Roy #077 à ses côtés. Ayant pris le départ en 7e position, Frédérick Bourassa #82 de St-Tite fit une belle remontée et remporta l’épreuve.

Avec déjà 4 présences sur le podium, Frédérick termina au 3e rang du classement général. Étant recrue cette année, ce jeune pilote a sur prendre sa place parmi les plus habitués en piste. Élliot Labbé-Pelletier #110Jr de Scott termina la course non loin derrière en 2e position, ayant pris le départ au 9e rang. Avec ses 3 victoires durant la saison pour un total de 8 présences sur le podium, Elliot termine donc 2e au classement général cette année.

Terminant l’épreuve en 3e position, Ralph Lizotte #11 de St-Onésime conclut sa saison au 1er rang du classement général. Lui qui a été le vice-champion l’année dernière, Ralph a démarré sa saison en force avec 5 victoires consécutives pour un total de 9 présences sur le podium en 10 courses.

Au total, 24 voitures ont participé à la saison 2022.

Les prix de fin de saison seront remis lors du banquet des champions qui aura lieu le 12 novembre prochain.

Avec la collaboration d'Amélie Bélanger-Jean, directrice des communications et photographe - Série Sportsman TEC.