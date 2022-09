Stéphane Fournier sacré champion de la Série Sportsman TEC

Les pilotes de la série Sportsman TEC ont participé à leur finale de championnat du côté de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction le samedi 17 septembre, ainsi qu'à la finale du Super 4 7/24 Express.

Un programme différent de d’habitude, où deux groupes de demi-finale ont été présentées afin de permettre aux pilotes de se qualifier pour la grande finale. Ceux d’entre eux ayant fait l’ensemble des courses de la saison ont bénéficié d'un accès direct. Pour les autres, un classement dans les 11 premiers était nécessaire.

C’est Jonathan Côté #07 de Lévis qui remporta la première demi-finale et Sébastien Bouchard #42 d’Alma pour le 2e groupe.

C’est donc 23 voitures sur 29 qui ont réussi à se qualifier pour la grande finale. Le départ de l’épreuve de 116 tours fut donné par Félix Gratton #6 de Mirabel. Déjà lors du départ, l’action était à son comble. Stéphane Fournier #96.9 de Québec, l’actuel meneur au championnat, subit quelques accroches en piste, mais parvient à rejoindre le peloton de tête tout comme Mickaël Isabelle #77 de Shannon et Sébastien Bouchard #42. Félix Graton #6 démontra ses talents en gardant la position de tête pendant tout près de 50 tours malgré plusieurs relances. Jonathan Côté #07 qui était 2e au classement général, subit un accrochage au 72e tour. En 4e position avec les meneurs, il doit repartir au 8e rang. Il terminera finalement au 5e rang.

C’est donc Jessy Lambert #64L de Saint-Eustache le gagnant de l’épreuve suivi Stéphane Fournier #96.9. En 3e position, Sébastien Bouchard #42 a livré une solide performance tout au long de la course tout comme Mickaël Isabelle #77 qui termina au 4e rang.

Tristan Maheu #64 de Saint-Michel, recrue cette année, livra toute qu’une performance terminant 7e. Il remporta à la fois le prix de la meilleure remontée (8 positions) ainsi que le prix de la meilleure recrue en course. Tristan remporte également le championnat des recrues Brossard Performance 2022. Il a su s’améliorer tout au long le la saison lui qui a terminé 17e et 12e à ses deux premiers programmes pour ensuite se classer dans le top 10 le reste de la saison. Il fera sans aucun doute partie des pilotes à surveiller l’année prochaine.

Championnat général TEC

À l’issue de cette saison, c’est donc Stéphane Fournier #96.9 qui remporte le titre de champion 2022. Cinquième au classement général en 2021, Stéphane a fourni toute qu’une performance cette année : une première position, 5 présences en tout sur le podium dans la saison pour un total de six tops 5 en 7 programmes. Avec seulement 3 points d’écart, Jonathan Côté #07 termine au 2e rang du classement général. Avec également deux premières positions, Jonathan a été 5 fois dans le top 5 cette saison dont à trois reprises sur le podium. Au 3e rang du classement, on retrouve Sylvain Labbé #40 de Saint-Joseph de Beauce, champion 2021. Sylvain a également inscrit cinq tops 5 cette saison incluant une première position. Tristan Maheu #64, le champion des recrues 2022, réussit à se hisser à la 4e place du classement général à seulement 4 points en avant de Pier-Olivier Lizotte #18 de St-Pacôme. Recrue l’année dernière, Pier-Olivier a su prendre sa place cette année parmi les plus expérimentés.

Championnat Super 4 7/24 Express

Au niveau du championnat du Super 4 7/24 Express, c’est Jonathan Côté #07 qui est déclaré champion 2022. Lui, qui était à égalité avec Sylvain Labbé #40, a su prendre le 1er rang avec ses bons résultats en courses. Quant à Sylvain, il termine au 3e rang. Stéphane Fournier #96.9 prend donc le 2e rang. Pier-Olivier Lizotte #18 réussit à se hisser au 4e rang du classement à seulement 5 points de plus que Tristan Maheu (5e rang).

Les prix de fin de saison seront remis lors du banquet des champions qui aura lieu le 12 novembre prochain.

Rédaction par Amélie Bélanger-Jean, directrice des communications et photographe - Série Sportsman TEC