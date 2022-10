Hockey: défaite en prolongation pour les Chevaliers et fin du camp d'entraînement du Perfection-Auto

Un but d’Olivier Filaj des Lions du Lac-Saint-Louis à 1:39 en prolongation a bousillé une belle remontée des Chevaliers.

Les Lévisiens voient les visiteurs prendre les devants lorsque Marc El-Hawat récupère un retour de lancer accordé par Philippe Boucher. Les représentants de Chaudière-Appalaches nivellent le match 10 minutes plus tard avec le lancer de Mavrick Lachance qui bat le gardien dans le haut du filet. Thomas Paquet reçoit une aide sur le but.

Au deuxième vingt, les Lions reprennent les devants Isaiah Parent complète un bel échange à trois pour battre le gardien. Justin Garneau des Chevaliers inscrit ses 2 premiers buts de la saison en moins de 2 minutes. Son doublé donne l’avance aux locaux pour la première fois du match. Isaiah Parent revient à la charge et remet les deux équipes à la case départ avec son 2e but du match. Les deux équipes retraitent au vestiaire à égalité 3-3 après deux périodes.

En troisième période, à la suite d’un lancer, que le gardien des Chevaliers aimerait sûrement revoir, Jayden Lazare redonne les devants à son équipe. Les visiteurs portent le pointage à 5-3 grâce à Justin Dumais lorsque son tir échappe au cerbère de Lévis. L’entraîneur des Chevaliers, Pier-Luc Giguère, décide de remplacer son gardien partant. Luc-Antoine Labbé est envoyé dans la mêlée. Les Lévisiens terminent le match en force. Alexis Tanguay reprend son propre retour de lancer pour inscrire son 8e filet de la campagne. Le but est survenu en avantage numérique à 6:24.

Coup de théâtre alors qu’il ne restait que 30 secondes à faire au match, les Lions sont pris avec trop de joueurs sur la glace. Thomas Paquet expédie le match en prolongation alors qu’il ne restait que 0:6 secondes au tableau indicateur.

La prolongation appartient aux Lions, car ils ont contrôlé la rondelle. Les Chevaliers ont été incapables de prendre possession du disque. Olivier Filaj clôt le débat avec un tir parfait dans la lucarne.

Les trois étoiles RDS sont :

- Isaiah Parent des Lions;

- Mavrick Lachance des Chevaliers;

- Alexis Tanguay des Chevaliers.

Le prochain match à domicile des Chevaliers aura lieu le samedi 15 octobre prochain alors que les Forestiers d’Amos seront en ville.

Avec la collaboration d'Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.

Fin du camp d’entraînement pour le Perfection-Auto

Cette fin de semaine, le camp d’entraînement du club de hockey Junior A le Perfection-Auto a pris fin.

La saison débutera le vendredi 7 octobre à La Guadeloupe, pour ensuite faire son entrée à domicile le samedi 8 octobre à 19 h au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper, en recevant la formation de Saint-Éphrem. Ce sont les deux mêmes équipes qui se sont affrontées en finale l’an dernier. Un beau duel à prévoir d’entrée de jeu pour les amateurs.

L’entraîneur Stéphane Poulin retrouvera 11 vétérans de la dernière édition et huit nouveaux joueurs. Parmi les retours, notons le capitaine Antoine Quirion, Benjamin Rodrigue, Antoine Cloutier, Justin Maras, Charles-Antoine Pelletier, Mathieu Baril, Anthony Roy, Justin Dubé, Jordan Poulin, Marc-Antoine Poulin, Xavier Lapointe.

Pour ce qui est des nouveaux, ce ne sont pas seulement des recrues qui se grefferont au groupe. Deux vétérans de 21 ans arrivent avec l’équipe. Le défenseur David Drouin retrouve son ancien entraîneur, lui qui a joué sous les ordres de l’entraîneur Poulin à Saint-Georges dans le AA. L’autre vétéran est Keven Lessard acquis de Saint-Victor la semaine dernière. Donc ce sont six recrues qui seront sur la glace pour la prochaine édition. On dit beaucoup de bien de Nathan Dorval, Maxim Blouin et Cedrik Fortier, Thomas Larochelle, Zachary Beaudoin et Gabriel Maheux. Ce dernier fut d’ailleurs repêché en 2020 par Chicoutimi dans la LHJMQ.