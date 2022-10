Une victoire pour les Condors contre les Gaulois

L’équipe de football des Condors était à la maison afin de recevoir les Gaulois du Cégep La Pocatière ce samedi. C’est devant leurs partisans qu’ils ont remporté leur cinquième victoire consécutive.

Pour l’occasion l’ambiance était à la fête avec un groupe de musique et un foodtruck. C’était également les portes ouvertes du campus de Saint-Georges et le deuxième match à domicile.

Dans un gain de 58 à 7 réalisé face à une assistance de 538 participants, l’offensive des Condors a gagné un total de 567 verges pendant que la défensive n’en a accordé que 162 au Gaulois. Le quart-arrière, Thomas Jean a complété 13 de ses 21 passes pour des gains de 308 verges et cinq touchés. De son côté, le receveur Liam Guerin a capté deux passes de touchées et ses coéquipiers Louis Drolet, Thomas Simard et Justin Talbot une chacun.

L’attaque au sol a été menée par Alexandre Lessard avec 95 verges de gains sur neuf courses et deux touchés ainsi que Zachary Roy avec 91 verges de gains sur huit courses et un touché. « L’unité défensive a encore une fois joué un bon match en accordant que 98 verges par la passe tout en pourchassant le quart-arrière pendant tout le match. Les Gaulois n’ont pas eu plus de succès avec le jeu au sol ne gagnant que 64 verges par la course, » précise l’entraîneur Marc Loranger.

Les Condors ont joué leurs cinq premiers matchs en saison régulière les 27 août, 10, 17 et 24 septembre ainsi que le 1er octobre où ils ont dominé leurs rencontres en cumulant cinq victoires contre leurs adversaires : 51-3 (La Pocatière), 41-0 (Chicoutimi), 31–15 (Jonquière), 46-0 (Rimouski) et 58-7 (La Pocatière).

Cette cinquième victoire en autant de matchs a été célébrée devant de nombreux spectateurs participant aux portes ouvertes, ceux-ci ayant reçu gratuitement un billet pour s’être présentés à l’événement.

La population beauceronne est invitée à venir encourager nos champions D3 provinciaux du Bol d’Or lors des prochains matchs à domicile le 15 octobre (Chicoutimi) et le 22 octobre (Jonquière). Les Condors retourneront sur la route le 29 octobre pour jouer leur dernier match régulier contre Rimouski.