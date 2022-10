La Grande marche fera bouger Saint-Benoît-Labre le 15 octobre

Saint-Benoît-Labre fait partie des 99 villes et municipalités du Québec qui participent à la 8e Grande marche, encouragée par le Grand défi Pierre Lavoie.

Le départ est prévu à 19 h 30. Les marcheurs sont attendus sur le site du chalet d’OTJ, situé au 58, rue de la Fabrique, dès 18 h 30.

À 18 h 45, la municipalité offre un spectacle en sons et lumières avec la troupe Mystika. Celle-ci accompagnera les marcheurs sur le parcours du 2 km. À 19 h, le maire Jean-Marc Doyon fera son allocution. Le départ du 2 km pour les aînés et les petites familles se fera 15 minutes plus tard. À 19 h 30, ce sera le grand départ du 5 km.

Sous forme de marche aux flambeaux, le parcours se fera en toute sécurité à partir de la piste cyclable, tout en empruntant des rues du village pour revenir à la case départ. Une collation sera offerte à la sortie.

La Grande marche a attiré l’an dernier 134 574 marcheurs à la grandeur du Québec selon les inscriptions saisies sur le site onmarche.com. Cette année encore, les marcheurs sont invités à s‘inscrire gratuitement sur ce même site pour courir la chance de gagner l’un des 50 manteaux Grand marcheur et profiter de différentes fonctionnalités, dont le partage de photos et le visionnement de vidéos d’entraînement.