Football scolaire: les Dragons en panne

L'équipe de football des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges ont été blanchis par les Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois, qu’ils visitaient le vendredi 7 octobre à Québec.

Le premier quart laissait pourtant entrevoir un match plutôt serré, alors qu’aucune équipe ne parvient à laisser sa marque au tableau. Cependant, les Patriotes inscrivent trois touchés sans réplique au deuxième quart.

On ne signale pas grand-chose au troisième quart, si ce n’est qu’un ballon échappé par les Patriotes et recouvré par Félix-Antoine Thibault des Dragons. Malgré quelques beaux jeux, les Dragons gâchent plusieurs séries offensives en raison de pénalités et encaissent deux autres touchés au dernier quart. Les Beaucerons reviennent à la maison avec une cuisante défaite de 35-0.

Dans la défaite, les Dragons ont tout de même cumulé 271 verges de gains par la passe. Hubert Drouin a capté 8 passes pour un total de 93 verges et Jacob Quirion en a capté 4 bonnes pour 43 verges.

En défensive, Raphaël Bouchard a réalisé 6,5 plaqués, dont 1 pour perte. Mathéo Tremblay a réussi 4 plaqués solo, dont 2 pour perte, plus 1 passe rabattue. Mathis Bégin a cumulé 4,5 plaqués, dont 1 pour perte.

L’entraîneur-chef Carl Dallaire commentait au lendemain de la défaite : « Encore une fois, ce sont les erreurs qui nous ont coûté le match. C'est fâchant de voir ce qu’on est capables de faire, puis de constater comment on peut se tirer dans le pied durant un match. Nous devrons jouer mieux que ça pour espérer un bon parcours en séries. L'équipe qui a le mieux joué a gagné. »

Avec une fiche de 2-4, les Dragons feront face à un grand défi ce week-end, alors qu’ils recevront les Voltigeurs du Collège Bourget, match exceptionnellement présenté ce samedi 15 octobre à 19 h 30. Les receveurs ont quant à eux une fiche de 5-1.

Collaboration au texte: Frédéric Poulin.