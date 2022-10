Beaucoup de buts pour lancer la nouvelle saison!

La saison 2022-2023 se mettait en branle au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Quatre matchs étaient à l’affiche et dans chaque cas, l’offensive était en l’honneur, l’équipe locale l’emportant à deux reprises contre deux fois pour l’équipe visiteuse.

Sainte-Marie dispose des champions

Trois matchs étaient à l’affiche le vendredi 7 octobre et pour lancer les hostilités, quoi de mieux qu’un duel 100 % beauceron mettant aux prises les champions de la saison 2021-2022, le Familiprix de Saint-Joseph, au Giovannina de Sainte-Marie, rencontre présentée au Centre Caztel.

Désireux de laisser une bonne première impression, les champions ont inscrit trois buts dès la période initiale, s’inclinant toutefois 7-3 devant les Mariverains. Mentionnons qu’Anthony Genest s’est distingué lors de cette rencontre, pour les vainqueurs, avec un tour du chapeau.

Samuel Giguère a donné les devants au Familiprix dès la 5e minute de l’engagement initial, puis Olivier Lafontaine a pris les choses en mains avec un doublé, marquant à 5:44 et en fin d’engagement à 17:09. Keven Gosselin a participé à ces deux buts. Le reste du match a été l’affaire du Giovannina qui a marqué les sept derniers buts de la rencontre, soit trois en deuxième période et quatre autres en troisième.

Anthony Genest a inscrit le premier filet des locaux à 7:51, puis Olivier St-Cyr a réduit l’écart 3-2 en complétant une manœuvre de Charles Bêty et Jason Breton à 13:01. Ce même Breton a préparé le filet égalisateur de Yannick Drouin un peu plus de deux minutes plus tard.

Cette deuxième période a été marquée d’une mêlée générale peu avant le filet égalisateur à 14:30. Charles Bêty a inscrit ce qui allait devenir le but vainqueur dès la 26e seconde du dernier engagement avant que les hostilités ne reprennent à 3:52 avec deux autres batailles.

Une fois le calme revenu pour de bon, le Giovannina a cloué le cercueil des champions défendants avec trois autres buts sans réplique, soit ceux d’Anthony Genest à 7:20 et 15:35. Charles Bêty a complété la marque avec son deuxième du match 22 secondes plus tard.

Montmagny trébuche à domicile

Défaits en finale par Saint-Joseph l’an dernier, les joueurs du Décor Mercier de Montmagny tenaient eux aussi leur ouverture locale en recevant la visite des Mercenaires de Lotbinière, champions de la saison régulière 2021-2022. Menés par des doublés de Samuel Bisson et Jason Pitt, les Mercenaires ont gâché l’ouverture locale des Magnymontois, signant un gain de 8-4.

Après que Guillaume Linteau ait donné les devants 1-0 aux visiteurs sur le coup de la 4e minute, Samuel Renaud créait l’égalité peu de temps après, soit à 6:47. La marque est restée ainsi jusqu’à 16:03, alors que Jordan Hewey redonnait l’avance aux Mercenaires sur des passes de Linteau et Ludovic Blais.

Trois autres buts, dont deux par les visiteurs, ont été inscrits en 2e période. Louis-David Bourgault, avec son premier de la saison, a momentanément créé l’égalité à 4:42 lors d’un désavantage numérique, puis Tommy Desrochers a redonné les devants aux Mercenaires à 7:45. Samuel Bisson, avec son premier du match à 18:41, a permis à Lotbinière de retraiter au vestiaire avec un écart de deux buts et il a accru cette avance avec ce qui allait s’avérer le but de la victoire dès la 18e seconde du dernier engagement.

Jason Pitt a porté l’avance des siens 6-2 un peu moins de 7 minutes plus tard, puis Montagny a tenté une remontée avec deux buts en milieu d’engagement, soit ceux de Charles Morin et Louis-David Bourgault, son deuxième du match. Les visiteurs ont toutefois mis fin au débat quelques minutes plus tard avec deux buts en désavantage numérique, soit ceux de Jason Pitt et Joey Breton, le dernier dans un filet désert à 18:33.

Début des Hunters de Saint-Prosper

La nouvelle formation des Hunters de Saint-Prosper faisait officiellement son entrée dans la Ligue de hockey Côte-Sud en rendant visite au Pavage Jirico à Saint-Jean-Port-Joli, vendredi soir également. Après avoir disposé des Hunters 9-4 lors d’un match présaison, le Pavage Jirico a de nouveau fait la vie dure aux nouveaux venus en disposant de ces derniers par la marque de 7-4 devant 350 spectateurs réunis au Centre Rousseau.

Après que Marc-Antoine Rousseau ait inscrit le premier but des locaux dès la 48e seconde de jeu, les Hunters ont répliqué avec les deux premiers buts de leur histoire, soit ceux d’Alexandre Roy à 4:01 et Bryan Lemieux à 11:04.

Tirant donc de l’arrière 2-1, le Pavage Jirico a renversé la vapeur avec trois buts sans riposte lors de l’engagement médian. Frédérick Dionne a créé l’égalité à 6:41 et Nicolas Lamarre a propulsé les siens en avant 3-2 en trompant la vigilance de Marc-Antoine Huppé à 12:13. Donovan Vézina a permis aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance de deux buts avec son premier de la saison à 17:51.

Les deux équipes se sont échangé cinq buts en troisième, trois en faveur des locaux. Après que Steve Bergeron ait rétréci l’écart 4-3 dès le début de l’engagement, Antoine Michaud a redonné une avance de deux buts aux locaux à 1:59. Hugo Hébert a porté la marque 5-4 à la 9e minute de la période, mais le Pavage Jirico a mis le match hors de la portée des Hunters avec deux buts en un peu plus d’une minute, soit le 2e du match de Marc-Antoine Goulet à 12:14 et celui de Mathieu Bélanger à 13:54.

Une première sortie à oublier pour le Plastiques Moore

Dans le dernier match de la fin de semaine, la rivalité de la route 279 reprenait à Saint-Damien alors que le Plastiques Moore recevait la visite des Éperviers de Saint-Charles, le samedi 8 octobre. Ces derniers, avec une poussée de cinq buts dès la période initiale, ont refroidi l’ardeur du Plastiques Moore et de ses partisans, en route vers une victoire écrasante de 12-3.

Pas moins de sept buts, dont cinq par les visiteurs, ont été inscrits en première. Après que Yannick Côté ait donné les devants rapidement aux locaux avec un filet inscrit à 1:43, la réplique des Éperviers ne s’est pas fait attendre : Olivier Patry a sonné la charge une minute plus tard, puis Vincent Blackburn et Jessy Croteau ont donné les devants 3-1 aux visiteurs avant que Jean-Maxime Bond ne rétrécisse l’écart à 7:49.

Dylan Asselin-Racine a permis aux Éperviers de retraiter au vestiaire avec une nouvelle avance de trois buts et ces derniers ont poursuivi leur travail de démolition en inscrivant six buts sans réplique en deuxième, soit ceux de Maxime Brodeur Plante (deux fois), Olivier Patry (son deuxième de la partie), Gabriel Bouchard, Jacob Bouchard et Charles Bergeron. Jacob Desjardins avec son deuxième du match pour les Éperviers et Yannick Côté, lui avec son deuxième de la partie pour le Plastiques Moore, ont complété pour les vainqueurs.

Matchs à venir

Quatre parties, toutes présentées le vendredi 14 octobre, seront présentées le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-Sud. À 20 h 30, les Hunters de Saint-Prosper tiendront leur ouverture locale en recevant la visite du Décor Mercier de Montmagny.

Puis sur le coup de 21 h, on assistera à deux ouvertures locales alors que dans un premier temps, le Plastiques Moore de Saint-Damien visitera les Mercenaires à l’aréna de Saint-Gilles. Les Éperviers de Saint-Charles affronteront le Familiprix de Saint-Joseph qui disputera son premier match dans son nouveau domicile, le Centre Frameco. Enfin, le Giovannina de Sainte-Marie sera au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour y affronter le Pavage Jirico.

Trois étoiles de la semaine:

Anthony Genest, Giovannina de Sainte-Marie : 1 PJ — tour du chapeau

Olivier Patry, Éperviers de Saint-Charles : 1PJ — 2 buts, 2 aides, 4 points

Samuel Bisson, Mercenaires de Lotbinière : 1 PJ — 2 buts, 1 aide, 3 points

Texte: Serge Lamontagne.