Un 2e rassemblement plein air réussi en Chaudière-Appalaches

Plus de 200 adolescentes ont eu l’occasion de s’initier à différentes activités de plein air à l’occasion du deuxième événement régional Fillactive en Chaudière-Appalaches au Camp Trois Saumons de Saint-Aubert mardi.

Trois ans après la première édition, la Table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie de la Chaudière-Appalaches (TSHV-CA), souhaitait offrir à nouveau la chance aux jeunes filles de 12 à 17 ans de s’activer dans un contexte non compétitif.

« C’est une belle expérience. Ça permet de voir d’autre école, de travailler en équipe. L’activité permet de connaître les autres et de s’entraider », confie Élodie Boilard élève à l’École secondaire de Saint-Anselme.

Lors de cette journée, les élèves de neuf écoles, des quatre coins de la région, ont pu s’initier à différentes disciplines dont le canot, l’hébertisme, l’escalade, la survie et la randonnée.

« Les installations des Camps Odyssée proposent un échantillon varié de la multitude d’activités disponibles dans la région. Les études démontrent que les jeunes ont un intérêt marqué pour le plein air, mais manquent parfois d’occasion pour le pratiquer », souligne la coordonnatrice de la TSHV-CA, Geneviève Rainville.

L’activité était offerte gratuitement grâce au soutien de l’Unité régionale de loisir de la Chaudière-Appalaches, du ministère de l’Éducation du Québec et de la Fondation Québec Philanthrope.

« Une journée comme cela, ça rassemble les filles. Ça permet de créer une certaine cohésion, ça permet qu’elles se voient entre eux. Les secondaires 5 ne fréquentent pas régulièrement les secondaires 1. Dans une journée comme celle-là, tout le monde est ensemble », partage Nadine Demers, psychoéducatrice au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Tout au long de l’année scolaire, les élèves des établissements partenaires du programme Fillactive pourront vivre différentes expériences. Directement dans leurs écoles, en compagnie d’intervenantes et d’ambassadrices, elles auront l’occasion de relever des défis et découvrir de nouvelles activités qu’elles pourront ensuite pratiquer dans leurs temps libres, dans le but de dépasser leurs propres limites.

L’année culminera avec la Célébration Fillactive, au printemps, qui rassemble des milliers de jeunes filles de différentes régions.